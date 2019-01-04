''Врятували від України'': з'явилися моторошні фото ''мертвого'' селища в ''ЛНР''

Селище Чорнухине, яке розташоване недалеко від Дебальцево, за чотири роки окупації російськими терористами перетворилося в жахливу пустку, в якій вже нічого не нагадує про нормальне життя.

Моторошні фото занепаду захопленого населеного пункту зробив російський блогер, прихильник "Л/ДНР" Борис Рожин (Colonelcassad). Ними на своєму сайті поділився український журналіст Денис Казанський.

На світлинах зображена місцева залізнична станція, яка виглядає так, немов бойові дії в Чорнухино закінчилися тільки вчора. "За чотири роки "визволителі Донбасу" навіть не спробували відновити зруйновану війною інфраструктуру", — наголошує Казанський.

Що стосується будівлі станції, то вона вціліла, проте дуже швидко занепала: вікна повибивали вибухи від снарядів, в стінах застрягли їх уламки, саме приміщення всередині розгромлене і завалене сміттям. Більше того, в ньому досі лежать снаряди. Аналогічна ситуація спостерігається і в околицях станції — там можна знайти різні міни, снаряди, осколки 122-мм і 152-мм снарядів, безліч стріляних гільз і навіть армійські консерви з формою.

Руїни Чорнухино Блог Дениса Казанського

Руїни Чорнухино Блог Дениса Казанського

Руїни Чорнухино Блог Дениса Казанського

Руїни Чорнухино Блог Дениса Казанського

Руїни Чорнухино Блог Дениса Казанського

Руїни Чорнухино Блог Дениса Казанського

Руїни Чорнухино Блог Дениса Казанського

"Якщо хто не в курсі - Рожин - сталініст, українофоб, російський націоналіст. Він підтримує "Л/ДНР" і ненавидить Україну, то ж обмовляти "республіки" йому немає ніякого сенсу. За одним тільки цим фактом ясно, як "захисники Донбасу" насправді ставляться до його населення. Полінувалися прибрати навіть снаряди, які несуть для людей смертельну небезпеку. Рано чи пізно хтось підірветься, як недавно трапилося в Горлівці, де у вересні підірвалися на міні і загинули троє дітей", — наголошує Казанський.

Він звернув увагу і на те, що залізничні колії в Чорнухино досі завалені стовпами і перебитими дротами. Це свідчить про те, що за чотири роки російської окупації цією залізницею так ніхто і не їздив і про повний занепад промисловості в регіоні.

"На шляхах іржавіють цілі склади товарних і пасажирських вагонів. Деякі з них пошкоджені снарядами, деякі виглядають цілими."Антифашистам" все це господарство виявилося не потрібним. Дивно, що все це досі не розпиляли на металобрухт і не вивезли. Ймовірно, це сталося тому, що Чорнухино знаходиться на території, підконтрольній "ЛНР", а там така безгосподарність, що навіть металобрухт крадуть неохоче. У "ДНР" з подібним майном розправлялися більш оперативно. Наприклад, в Ясинуватій активно пиляв вагони на метал батальйон "Восток" Ходаковського. А пізніше за металобрухт узявся "Ташкент", — додав журналіст.

Він також зазначив, що ситуація у занепалих анклавах терористів нагадує йому долю Абхазії. Адже там після "вигнання фашистів" 20 років також панує подібне запустіння.

Руїни Чорнухино Блог Дениса Казанського

Руїни Чорнухино Блог Дениса Казанського

Руїни Чорнухино Блог Дениса Казанського

Руїни Чорнухино Блог Дениса Казанського

Руїни Чорнухино Блог Дениса Казанського

Руїни Чорнухино Блог Дениса Казанського

Руїни Чорнухино Блог Дениса Казанського

"Навіщо було вбивати стільки людей і докладати стільки зусиль, якщо в результаті відвойована земля виявилася не потрібна? Постійно читаю в російських і сепаратистських ЗМІ, що "ополченці" Донбасу шанують подвиг дідів, що воювали, "б'ють фашистів, як у 45-му" і взагалі хочуть повернути СРСР. Але хіба в СРСР так вчиняли? Там відвойовані у німців міста відновлювали і відбудовували заново. А тут тотальна розруха. Ні собі, ні українцям. Люди просто отримують задоволення від самого процесу руйнування. Головне, що Україні не дісталося, а так — нехай гниє, іржавіє, розкладається", — обурився Казанський.

Руїни Чорнухино Блог Дениса Казанського

Руїни Чорнухино Блог Дениса Казанського

Руїни Чорнухино Блог Дениса Казанського

Руїни Чорнухино Блог Дениса Казанського

Руїни Чорнухино Блог Дениса Казанського

Руїни Чорнухино Блог Дениса Казанського

Руїни Чорнухино Блог Дениса Казанського

"Розбомбили і впоралися. У 2015 тут були криваві, важкі бої. Через чотири роки тут запустіння. Нікому немає діла до цієї території. Бойові буряти рознесли Донбас і поїхали додому з почуттям виконаного обов'язку. Тепер тут теж ж*па, як і в Бурятії. Добре! Врятували від України", — додав він.

Підсумовуючи, Казанський висловив упевненість у тому, що більших ворогів Донбасу, ніж "російські визволителі" і місцеві "ополченці", не існує, і такі фото тільки підтверджують ці думки.

"Пропаганда росіян, зрозуміло, звинувачує в усіх руйнуваннях тільки українську сторону. Але чотири роки жодної України в Чорнухино немає. Прогнали "бандерівців", перемогли "фашистів". Хто заважав за цей час привести станцію до ладу? Проклята хунта? Усюди, куди прийшов "русскій мір" — одне і те ж. Дуже хотілося б, щоб ці світлини побачили в Запоріжжі, Харкові, Одесі та інших містах України, де ще залишилися люди, які вірять, що сепаратизм і загравання з Росією можуть принести їм щось хороше", — підсумував журналіст.

Руїни Чорнухино Блог Дениса Казанського

Руїни Чорнухино Блог Дениса Казанського

Руїни Чорнухино Блог Дениса Казанського

Руїни Чорнухино Блог Дениса Казанського

Руїни Чорнухино Блог Дениса Казанського

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