"Врятуйте нас від чуми!" Терористи влаштували на Донбасі пекло: свіжі дані

Терористи "ДНР" починаючи з вечора неділі, а також всю ніч і ранок понеділка обстрілювали підконтрольні Україні території Донбасу.

Про це масово повідомляють місцеві жителі в Twitter. За їхніми словами, саме підконтрольні Росії бойовики провокують війну на Донбасі.

"10 хв тому діряві зробили кілька важких залпів в бік підконтрольної території України. Чітко було чути вихідний і падіння далеко. ОПГ #ДНР провокує війну і вогонь на наші мирні будинки! Врятуйте нас від цієї чуми! Ми їхні заручники! Пішов 6-й рік", - сказано в повідомленні в акаунті ДОНЕЦЬК 100років ЖОВТНЯ.

#Донецьк



10 хв назад діряві зробили кілька важких залпів в бік підконтрольній території України. Чітко було чути вихідний і падіння далеко.ОПГ # ДНР провокує війну і вогонь на наші мирні будинку! Врятуйте нас від цієї чуми! Ми їх заручники! Пішов 6-й рік - ☭ ДОНЕЦЬК 100років ЖОВТНЯ ☭ (@Donbass_CCCP) 17 червня 2019 р

Блогер пише, що "ДНР" потрібна війна до нескінченності і вони будуть робити все для цього.

А 20 червня пряма лінія у царя нейтральної потерпіліі. Схоже наступні кілька днів будуть серйозні обстріли. ОПГ # ДНР потрібна війна до нескінченності і вони будуть робити все для цього - ☭ ДОНЕЦЬК 100років ЖОВТНЯ ☭ (@Donbass_CCCP) 17 червня 2019 р

За словами мешканки Будьонівського району Донецька, обстріли почались близько 23 години неділі, 17 червня.

"Вчора рано лягла спати, прокинулася близько 11 від того, що хтось голосно тупотить або стукає по стінах, зрозуміла що стріляють. На вулиці, в перервах між бахами, було чути крупнокаліберний кулемет. Напрямок - З-СЗ. З 5:45 періодично нечасті глухі бахи", - сказано в повідомленні.

# Донецьк # Будьонівський вчора рано лягла спати, прокинулася близько 11 від того, що хтось голосно тупотить або стукає по стінах, зрозуміла що стріляють. На вулиці, в перервах між Бахамі, було чути крупнокаліберний кулемет. Напрямок - З-СЗ.

З 05-45 періодично рідкісні глухі бахи. - ціВільні олені (@rapuntseLyisaya) 17 червня 2019 р

За словами місцевих жителів, звуки обстрілів також було чути в Авдіївці, Донецької області.

Авдіївка Шумно в стороні Кам'янка-Кр.Балка 06-15 - Лєтов Єгор (@ tiamat007) 17 червня 2019 р

Деякі повідомляли про "бахи", які почалися о 4 годині ранку.

4.00 Починаються бахи. Іде двійками.

"Ні, не збрехали передчуття мені ..." - Мр Мурик (@ muryk412) 17 червня 2019 р

Тривогу б'ють і жителі Макіївки: "Макіївка північ 4.00 і 4.05 здвоєні артилерійські залпи звук вибуху приблизно через 30 секунд напрямок звуку ЯБП".

# Макіївка північ 4.00 і 4.05 здвоєні артилерійські залпи звук вибуху приблизно через 30 секунд напрямок звуку ЯБП - varyavareshka (@varyavarishka) 17 червня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL 16 червня під окупованим Донецьком розв'язалися жорсткі бої. Було чути стрілянину в районі трикутника "ДАП - Ясинувата - Авдіївка". Очевидці повідомляли, що в районі буквально "трясуться будинки" і таких боїв вони вже не пам'ятають давно.

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