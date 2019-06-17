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"Врятуйте нас від чуми!" Терористи влаштували на Донбасі пекло: свіжі дані

18.6тЧитати матеріал російською

Терористи "ДНР" починаючи з вечора неділі, а також всю ніч і ранок понеділка обстрілювали підконтрольні Україні території Донбасу.

Про це масово повідомляють місцеві жителі в Twitter. За їхніми словами, саме підконтрольні Росії бойовики провокують війну на Донбасі.

"10 хв тому діряві зробили кілька важких залпів в бік підконтрольної території України. Чітко було чути вихідний і падіння далеко. ОПГ #ДНР провокує війну і вогонь на наші мирні будинки! Врятуйте нас від цієї чуми! Ми їхні заручники! Пішов 6-й рік", - сказано в повідомленні в акаунті ДОНЕЦЬК 100років ЖОВТНЯ.

Блогер пише, що "ДНР" потрібна війна до нескінченності і вони будуть робити все для цього.

За словами мешканки Будьонівського району Донецька, обстріли почались близько 23 години неділі, 17 червня.

"Вчора рано лягла спати, прокинулася близько 11 від того, що хтось голосно тупотить або стукає по стінах, зрозуміла що стріляють. На вулиці, в перервах між бахами, було чути крупнокаліберний кулемет. Напрямок - З-СЗ. З 5:45 періодично нечасті глухі бахи", - сказано в повідомленні.

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За словами місцевих жителів, звуки обстрілів також було чути в Авдіївці, Донецької області.

Деякі повідомляли про "бахи", які почалися о 4 годині ранку.

Тривогу б'ють і жителі Макіївки: "Макіївка північ 4.00 і 4.05 здвоєні артилерійські залпи звук вибуху приблизно через 30 секунд напрямок звуку ЯБП".

Як повідомляв OBOZREVATEL 16 червня під окупованим Донецьком розв'язалися жорсткі бої. Було чути стрілянину в районі трикутника "ДАП - Ясинувата - Авдіївка". Очевидці повідомляли, що в районі буквально "трясуться будинки" і таких боїв вони вже не пам'ятають давно.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Донбастерористи "ДНР"стрілянина
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Украинская артиллерия просто вчера обстреливала пригороды Донецка
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Сладкая Алиса
Сладкая Алиса
Оцените мою упругую попку ...... https://fuck.it/id01286571
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Какая-то новая придумка подтверждения обстрелов со стороны ЛДНР, до этого "очевидцев обстрелов" из Твиттера не помню...
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