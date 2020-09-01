ВРП одностайно відмовилася усунути суддю Вовка

Вища рада правосуддя (ВРП) відмовилася тимчасово усунути з посади голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка.

Про це повідомило "Слідство.Інфо". Відповідне рішення ВРП ухвалила одностайно на засіданні 1 вересня.

"Клопотання Офісу генерального прокурора про усунення Вовка Павла повернути генеральній прокурорці Венедіктовій Ірині Володимирівні без задоволення", – сказано в постанові.

НАБУ просило про усунення Вовка від здійснення правосуддя на час проведення розслідування щодо записів нібито з його кабінету, які раніше опублікувало бюро.

Під час розгляду клопотання більшість журналістів у зал засідань не пустили, пояснивши це пандемією COVID-19. Їх завели в окрему кімнату, де мала проходити онлайн-трансляція засідання, проте її не було.

Також перед будівлею Вищої ради правосуддя виставили кордон Національної гвардії.

Як повідомив у Facebook Центр протидії корупції, під час засідання ВРП відмовила у відводі члена ради Павла Гречковського, який фігурує на "плівках ОАСК".

ВРП відмовила у відводі члена ради Павла Гречковського Facebook Центру протидії корупції

Як повідомляв OBOZREVATEL, генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова 14 серпня підписала подання до Вищої ради правосуддя про усунення з посади голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка та інших суддів.

Національне антикорупційне бюро України оголосило в розшук сімох фігурантів справи Окружного адмінсуду Києва, зокрема його голову – Павла Вовка.

Правоохоронці підозрюють суддів у тому, що вони, діючи в складі злочинної організації на чолі з головою ОАСК, намагалися захопити державну владу шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) і створювали штучні перешкоди в їхній роботі.

Сам голова ОАСК заявив, що перебуває в Україні й ні від кого не ховається, а повідомлення про підозру не отримував.