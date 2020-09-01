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ВРП одностайно відмовилася усунути суддю Вовка

Борис Бондар
Борис Бондар
Розслідування
7,4 т.
Вища рада правосуддя відмовилася усунути суддю Вовка

Вища рада правосуддя відмовилася усунути суддю Вовка. Колаж

Вища рада правосуддя (ВРП) відмовилася тимчасово усунути з посади голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка.

Про це повідомило "Слідство.Інфо". Відповідне рішення ВРП ухвалила одностайно на засіданні 1 вересня.

"Клопотання Офісу генерального прокурора про усунення Вовка Павла повернути генеральній прокурорці Венедіктовій Ірині Володимирівні без задоволення", – сказано в постанові.

НАБУ просило про усунення Вовка від здійснення правосуддя на час проведення розслідування щодо записів нібито з його кабінету, які раніше опублікувало бюро.

Під час розгляду клопотання більшість журналістів у зал засідань не пустили, пояснивши це пандемією COVID-19. Їх завели в окрему кімнату, де мала проходити онлайн-трансляція засідання, проте її не було.

Також перед будівлею Вищої ради правосуддя виставили кордон Національної гвардії.

Як повідомив у Facebook Центр протидії корупції, під час засідання ВРП відмовила у відводі члена ради Павла Гречковського, який фігурує на "плівках ОАСК".

ВРП відмовила у відводі члена ради Павла Гречковського

ВРП відмовила у відводі члена ради Павла Гречковського Facebook Центру протидії корупції

Як повідомляв OBOZREVATEL, генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова 14 серпня підписала подання до Вищої ради правосуддя про усунення з посади голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка та інших суддів.

Національне антикорупційне бюро України оголосило в розшук сімох фігурантів справи Окружного адмінсуду Києва, зокрема його голову – Павла Вовка.

Правоохоронці підозрюють суддів у тому, що вони, діючи в складі злочинної організації на чолі з головою ОАСК, намагалися захопити державну владу шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) і створювали штучні перешкоди в їхній роботі.

Сам голова ОАСК заявив, що перебуває в Україні й ні від кого не ховається, а повідомлення про підозру не отримував.

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УкраїнаНаціональне антикорупційне бюро УкраїниПавло Вовк
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  2. Розслідування