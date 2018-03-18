Вранці все зачистять: в мережі повідомили про розстріл в центрі Донецька

У мережі з'явилася інформація про розстріл людини в центрі окупованого терористами "ДНР" Донецька.

Відповідне повідомлення з'явилося на сторінці "Донецьк 100 лет Октября" в Twitter. Інцидент нібито стався на площі імені Леніна.

"Центр Донецька. Когось розстріляли з автоматичної зброї. Подробиць немає", - написано в повідомленні.

"Люди писали про автомати в центрі Донецька, може це і було. І хто нам що скаже? Людей немає на вулиці. Гранату підірвали тоді на Текстилі, так захаработи писали це укровкид, а виявилося правдою. Вранці вже зачистять все", - наголошується в заяві.

Один з місцевих жителів повідомив, що приблизно о 23:00 в центрі міста було чутно стрілянину з автоматів і виття сирен.

Як писав "Обозреватель", недавно в Донецьку прогримів вибух, в результаті якого загинули люди.