Впізнали вандалів на фото: в Прип'яті розмалювали міську стелу

Вандали проникли на територію зони відчуження і розмалювали стелу з назвою міста Прип'ять Київської області.

Надзвичайна подія сталася в ніч на 2 жовтня, а винних вдалося знайти завдяки фото, якими вони самі ж поділилися в соцмережах.

"Зараз працівники зони відчуження оперативно проводять відновлювальні роботи", –пояснив помічник директора ДП "ЦОТІЗ" Кирило Гарник.

У соцмережах розповіли подробиці події. "Одного з них (порушників - ред.) вдалося знайти на фото, з ним було ще двоє вандалят. На даний момент ці персонажі можуть знаходиться в Прип'яті. Стеллу вже відновлюють", – повідомив в Facebook гід Станіслав Поліський.

На місці НП facebook.com/stanislav.polessky

Наслідки facebook.com/stanislav.polessky

Вандалів впізнали facebook.com/stanislav.polessky

Як повідомляв OBOZREVATEL, Чорнобильську зону відчуження за 8 місяців цього року відвідали 74671 осіб, а серед іноземців найбільше це місце цікавить громадян Великобританії.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!