Впійманих у Києві найманців спецслужб Кремля відпустили до Росії

З України видворили двох громадян Росії, які планували тяжкі злочини, щоб дестабілізувати ситуацію в країні.

Рішення щодо росіян, що були членами збройних формувань і працювали на російські спецслужби, було уххвалене 8 липня, повідомляється в Telegram-каналі Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції.

"Сьогодні, 8 липня, оперативники Департаменту стратегічних розслідувань з співробітниками Державної міграційної служби примусово видворили двох громадян Російської Федерації за межі України", – сказано в повідомленні.

Двох росіян видворили з України

Зазначається, що їх затримали 7 липня. Правоохоронці отримали інформацію про те, що росіяни прибули до Києва для вчинення тяжких злочинів з метою дестабілізації ситуації в Україні.

"Видворені росіяни були членами збройних формувань, працювали на російські спецслужби і брали участь у збройних конфліктах на території різних країн", – підкреслили в поліції.

Telegram Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіціі

Як повідомляв OBOZREVATEL, громадян РФ затримали 7 липня в Шевченківському районі столиці під час проведення спецоперації.