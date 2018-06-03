Вперше за 4 роки: мами Кольченка і Сенцова зустрілися. Зворушливе відео

Матері незаконно засуджених у Росії у справі "кримських терористів" українського режисера Олега Сенцова і Олександра Кольченко зустрілися.

Ця зустріч відбулася вперше за 4 роки, йдеться в сюжеті Крим.Реаліі.

Лариса Кольченко приїхала до Людмили Сенцової у село Скалисте в окупованому Росією Криму. Жінки поговорили про спільну мету - врятувати своїх синів.

Також жінки звернулися до президента України Петра Порошенка. Вони попросили про якнайшвидше сприяння у звільненні дітей.

"Шановний пане президенте, звертаюся до вас. Зробіть все можливе, щоб звільнити наших синів. Щоб вони не розчарувалися ні в президенті, ні в своїй державі", - наголосила Лариса Кольченко.

До російського президента Володимира Путіна жінки звертатися не стали.

Вперше за 4 роки смороду зустрілісь.



ЦІ две жінки об'єднані спільною метою - Врятувати своих Синів.



Зустріч мами Олега Сенцова та Олександра Кольченко pic.twitter.com/Ycg4A9GPDd - Радіо Свобода (@radiosvoboda) 3 червня 2018 р

Як повідомляв OBOZREVATEL.UA, стало відомо, як у Росії знущаються над сім'ями українських політв'язнів.