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Вперше за 4 роки: мами Кольченка і Сенцова зустрілися. Зворушливе відео

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Матері незаконно засуджених у Росії у справі "кримських терористів" українського режисера Олега Сенцова і Олександра Кольченко зустрілися.

Ця зустріч відбулася вперше за 4 роки, йдеться в сюжеті Крим.Реаліі.

Лариса Кольченко приїхала до Людмили Сенцової у село Скалисте в окупованому Росією Криму. Жінки поговорили про спільну мету - врятувати своїх синів.

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Також жінки звернулися до президента України Петра Порошенка. Вони попросили про якнайшвидше сприяння у звільненні дітей.

"Шановний пане президенте, звертаюся до вас. Зробіть все можливе, щоб звільнити наших синів. Щоб вони не розчарувалися ні в президенті, ні в своїй державі", - наголосила Лариса Кольченко.

До російського президента Володимира Путіна жінки звертатися не стали.

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Як повідомляв OBOZREVATEL.UA, стало відомо, як у Росії знущаються над сім'ями українських політв'язнів.

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "Обозреватель".

Теми
анексія КримуРосійсько-український конфліктУкраїнські політв'язні в Росії
Особи
Олег СенцовОлександр Кольченко
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