ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» в м. Полтава Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

Вперше в історії: суд виніс безпрецедентне рішення щодо обвинуваченого САП і НАБУ

4.6тЧитати матеріал російською

Суд виправдав директора Запорізького титано-магнієвого комбінату Володимира Сивака, який звинувачувався Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою і Національним антикорупційним бюро в розтраті коштів підприємства.

Про це на своїй сторінці к Facebook повідомив юрист Андрій Смірнов, підкресливши, що це рішення стало першим в історії виправдувальним вироком, винесеним у кримінальній справі за обвинуваченням САП і НАБУ.

"Щоб довести невинність, ми пройшли всі сучасні демократичні процедури: "маски-шоу" спецназу НАБУ, обшуки, грубе затримання, нічний пресинг детективів, слідчий ізолятор, три роки судових засідань за участю антикорупціонерів, активістів і туристів, публічний тиск на суд і саботування засідань прокурорами", – написав юрист.

Новини
Детективам НАБУ зі справи Гладковського винесли догану: що відомо

Ілюстрація. Глава САП Назар Холодницький і директор НАБУ Артем Ситник

Ілюстрація. Глава САП Назар Холодницький і директор НАБУ Артем Ситник

Корреспондент.net

Нагадаємо, у вересні 2016 року детективи НАБУ затримали директора ЗТМК Сивака. Слідство заявляло, що протягом 2014-2015 рр. підконтрольна Group DF бізнесмена Дмитра Фірташа компанія Tolexis Trading Limited, що володіє 49% акцій ЗТМК, виділила цьому підприємству 880 млн грн. Однак директор нібито перерахував 492 млн грн із цих коштів на користь третіх осіб.

Володимир Сивак

Володимир Сивак

Гордон

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури почали розслідувати правомірність дій п'ятого президента України Петра Порошенка.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Боротьба з корупцією в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Місце
Україна
Теги
НАБУСпеціалізована антикорупційна прокуратура
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
13
2
Смішно
1
Цікаво
4
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Решетников Александр
Решетников Александр
Два рыла под патронатом Педрилы специализированные органы по борьбе с коррупцией ирансформировали в гнойный нарыв этой самой коррупции. Помню как Михо на схожем совещании заслушал подобных, а потом коротко его завершил: "Вы все уволены!"
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Рафик невинуават))))
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Науменко Адександр
Науменко Адександр
Назви нові, а прокурори тіж самі. Та й методи роботи не змінилися!
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

op-