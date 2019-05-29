Вперше в історії: суд виніс безпрецедентне рішення щодо обвинуваченого САП і НАБУ

Суд виправдав директора Запорізького титано-магнієвого комбінату Володимира Сивака, який звинувачувався Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою і Національним антикорупційним бюро в розтраті коштів підприємства.

Про це на своїй сторінці к Facebook повідомив юрист Андрій Смірнов, підкресливши, що це рішення стало першим в історії виправдувальним вироком, винесеним у кримінальній справі за обвинуваченням САП і НАБУ.

"Щоб довести невинність, ми пройшли всі сучасні демократичні процедури: "маски-шоу" спецназу НАБУ, обшуки, грубе затримання, нічний пресинг детективів, слідчий ізолятор, три роки судових засідань за участю антикорупціонерів, активістів і туристів, публічний тиск на суд і саботування засідань прокурорами", – написав юрист.

Ілюстрація. Глава САП Назар Холодницький і директор НАБУ Артем Ситник Корреспондент.net

Нагадаємо, у вересні 2016 року детективи НАБУ затримали директора ЗТМК Сивака. Слідство заявляло, що протягом 2014-2015 рр. підконтрольна Group DF бізнесмена Дмитра Фірташа компанія Tolexis Trading Limited, що володіє 49% акцій ЗТМК, виділила цьому підприємству 880 млн грн. Однак директор нібито перерахував 492 млн грн із цих коштів на користь третіх осіб.

Володимир Сивак Гордон

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури почали розслідувати правомірність дій п'ятого президента України Петра Порошенка.

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