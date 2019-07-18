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"Вперше може вийти": генерал заявив про прорив щодо Донбасу

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Нове перемир'я на Донбасі, оголошене в ніч на 21 липня, може бути стійким і довгостроковим.

"Зараз ми вперше підійшли до того, що таке перемир'я дійсно може реалізуватися", – сказав OBOZREVATEL ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко.

Бійці ЗСУ, ілюстрація

Бійці ЗСУ, ілюстрація

Вільне Радіо

Генерал визнав: "можуть мати місце певні відхилення" від дотримання режиму припинення вогню. І все ж він переконаний в тому, що "сторони націлені на те, щоб їх локалізувати і долати цю проблему".

"Загалом є націленість на те, щоб, якщо такі ситуації виникатимуть, передусім шукати шляхи подолання, а не шляхи відповіді. Звичайно ж, якщо аргументи будуть непереконливі, буде відповідь", – підкреслив Романенко.

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На думку генерала, такий перелом пов'язаний із тим, що "у нової влади є націленість на пошуки шляхів просування, незважаючи на складність проблеми, а не просто на заняття жорсткої позиції – санкцій тощо".

Як писав OBOZREVATEL, тристороння контактна група узгодила нове перемир'я на Донбасі під час засідання у Мінську 17 липня. У групі підкреслили, що розраховують на встановлення "всеосяжного, стійкого і безстрокового" припинення вогню.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Мирні переговори в Мінську мінські домовленості Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Особа
Ігор Романенко
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
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Уваров Николай
Уваров Николай
Какое на хрен перемирие?!! Мочить надо рашистов и сепаратистов. Как только перемирие, начинают каждый день гибнуть наши бойцы.
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Переможный-Шароваренко Хаврыла
Переможный-Шароваренко Хаврыла
Я бы поганым xoxлам не верил.
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Уваров Николай
Уваров Николай
Переможный-Шароваренко Хаврыла, усрань ты путлера.
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