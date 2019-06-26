"Упав у яму з трупами!" У Вінницькій області трагічно загинув ветеран АТО

У середу, 28 червня, у Вінницькій області загинув 37-річний учасник АТО Максим Сліпенький.

Як повідомляє "33-й канал", чоловік два тижні перебував у комі після інциденту, який стався на птахофабриці в Ладижині, де він працював.

"Того дня чоловіки вантажили мертвого птаха у фуру, але раптом впала якась запчастина. Один поліз її виймати, як враз йому стало зле. Кликав на допомогу, і першим кинувся мій Максим. Але коли подавав руку, втратив свідомість і потягнув брата за собою... Далі – як у страшному кіно: той хапається за руку і, втрачаючи свідомість, тягне Максима в яму з трупною отрутою... Десять хвилин ніхто не наважується ризикнути витягти. Живими дістали двох, але у мого родича через токсичні речовини трапилися зупинка дихання і судоми. Страшних 10 хвилин легені й мозок були без кисню. Як наслідок – токсична енцефалопатія", – поділилася сестра загиблого Ольга Бурдейна.

Атовця доставили в лікарню, де з 10 червня він перебував під апаратом штучного дихання. Від представників птахофабрики його рідні отримали 12 тисяч гривень, потім ще 10 тис., коли історія вже отримала резонанс.

Максим Сліпенький 33kanal.com

У пресслужбі місцевої поліції повідомили, що за цим фактом розпочато кримінальне провадження, а слідчими взяті біологічні зразки крові на дослідження.

Максим Сліпенький 33kanal.com

Максим Сліпенький 33kanal.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, помер ветеран АТО, військовий третього полку спеціального призначення Віталій Драган ("Кощій"), який декілька років боровся з онкологічним захворюванням.

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