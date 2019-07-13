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Впали в підвал: під Херсоном через п'яну мати загинула однорічна дівчинка

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У Каховці Херсонської області 12 липня мати впустила однорічну дитину в підвал, в результаті чого дівчинка померла.

Жінка перебувала в стані алкогольного сп'яніння, повідомляє місцеве видання "Таврійські вісті".

"П'яна жінка з донькою 2018 народження на руках, не втрималася на ногах і разом з дитиною впала в підвальне приміщення", - йдеться в повідомленні.

Ілюстрація

Ілюстрація

24 канал

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В результаті падіння дитина отримала тілесні ушкодження, від яких померла в реанімаційному відділенні Каховської лікарні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві з вікна багатоповерхівки випала 3-річна дитина, коли п'яна мати спала.

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Місце
Україна Херсон
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