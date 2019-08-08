Впали на бабусю з онукою: під Рівним відбулася смертельна НП через негоду

Внаслідок негоди на Рівненщині загинула жителька села Постійне (Костопільський район).

Про це повідомляє ТСН із посиланням на спікера ГУ ДСНС у Рівненській області Максима Старенькога. Уточнюється, що жінка 1936 року народження померла через удар струму.

Вона разом зі своєю онукою перебували на вулиці, коли сильний порив вітру обірвав дроти. Ті впали просто на людей.

Бабуся померла на місці, дитину госпіталізували до Костопільської районної лікарні.

Ілюстрація. Буря Соцмережі

Нагадаємо, 7 серпня в місті Здолбунів Рівненської області потужний смерч зірвав шифер із дахів будівель. Найбільше постраждав місцевий будинок-інтернат. Там уже в четвер, 8 липня, через відсутність покрівлі злива почала затоплювати приміщення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у суботу, 3 серпня, в Одесі пройшла масштабна злива. У результаті в місті затопило вулиці, забили грязьові фонтани і сталися зсуви.

Недалеко від села Південне Білгород-Дністровського району Одеської області 25 вихованців спортивної школи потрапили в пастку потужної бурі, що накрила регіон.

У селі Молога Білгород-Дністровського району через негоду зійшов селевий потік, який убив одну людину. Він був такої сили, що зміг зірвати з фундаменту двоповерховий будинок.

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