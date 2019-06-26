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Возить металобрухт у Придністров'я: майбутнього главу Одеської ОДА спіймали на дружбі з сепаратистами

1.5тЧитати матеріал російською

Андрій Андрейчиков, кандидатуру якого на посаду нового глави Одеської ОДА затвердив Кабінет міністрів, помічений на постачанні металобрухту в невизнане Придністров'я та співробітництво з сепаратистами.

Про це написала в Facebook журналістка проекту "Схеми" Наталія Седлецька. За її даними, майбутній глава Одеської області входить у закритий мисливський клуб "Мисливець 2007".

Крім нього, там засвітився також такий собі Дмитро Череп, який у 2015 році хотів створити "Одеську народну республіку", в якій повинен був отримати керівну посаду. "Звозив для цього бойовиків з "Л/ДНР". За це його засудили на 5 років, він визнав провину і пішов на угоду зі слідством", – розповіла Седлецька.

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Андрій Андрейчиков

Андрій Андрейчиков

Facebook Наталії Седлецької

"Сергій Кушнір – очолює Одеський центр агресивно налаштованої проросійської партії "Родіна", головою якої до сих пір залишається Ігор Марков, який утік у Росію", – поділилася журналістка даними ще одного члена клубу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі 26 червня пройшов протест проти призначення головою обласної держадміністрації Андрія Андрейчикова.

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УкраїнаОдеса
Теги
Кабінет Міністрів Українисепаратист
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