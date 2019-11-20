"Воюють навіть інваліди!" Ватажок "ДНР" визнав колосальні втрати терористів

Так званий екссекретар "ради безпеки ДНР" і засновник терористичного батальйону "Восток" Олександр Ходаковський заявив, що за перші місяці активних бойових дій на Донбасі вони втратили більше двохсот російських найманців.

Про це він розповів в інтерв'ю одному з журналістів кремлівського пулу. Відео з промовою терориста під назвою "Статус Донбасу і православний корінь України" розміщено на YouTube (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Перші три місяці найактивнішої фази призвели до втрат – приблизно 220 загиблих. Потім, наприклад, за даними на 2017 рік – у наших підрозділах, інтегрованих до складу корпусу і "МВС ДНР", прямі втрати разом становили до 500 осіб", – сказав Ходаковський.

Олександр Ходаковський Главред

Він також додав, що це не враховуючи тих найманців, які стали інвалідами і втратили здоров'я, але водночас досі залишаються у лавах "ДНР".

"Хлопці отримали багато поранень. У нас така практика – залишати у строю навіть інвалідів. Наприклад, у комендантських підрозділах", – зізнався ватажок окупантів.

За його словами, загиблих вони рахували за кількістю пенсій. Мовляв, на той момент державна система РФ щодо цього питання не працювала, отже, терористи поклали це завдання на себе. Зокрема, фінансували виплати з власних фондів та джерел наповнення бюджету "республіки".

Терористи на Донбасі nv.com.ua

"Тому що неможливо вести війну, не маючи на це коштів. Ми одразу взяли на себе навантаження в плані забезпечення хоча б якимись пенсіями. Але вони були досить значними – більшими, ніж зараз", – заявив Ходаковський.

Для цього, додав він, у терористів була налагоджена робота оперативних і кадрових підрозділів, вівся облік добровольців.

"Не дивлячись на те, що активна фаза закінчилася у вересні 2014 року, всі ті дії, які відбувалися на лінії зіткнення, призводили до досить суттєвих втрат. Ми їх зафіксували, збирали дані у підрозділах. Це достовірна інформація. Донині ми можемо відкрити нашу базу даних і дати відповідь на будь-яке запитання", – зізнався засновник терористичного батальйону "Восток", додавши, що зараз вони самі майже не ведуть статистику.

Як повідомляв OBOZREVATEL, один із ексватажків "ДНР" Олександр Ходаковський заявив, що захоплений терористами Донбас не зможе вижити без зовнішньої підтримки. Він також розповів про масовий виїзд людей із "республіки".

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