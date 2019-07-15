Воюють навіть діти: у мережу потрапило шокуюче зізнання терориста "ДНР"

У мережі з'явилося відео, на якому терорист "ДНР" із бригади "П'ятнашка" зізнається, що окупанти брали туди навіть дітей.

За його словами, він сам вступив до лав бойовиків, коли йому було 15 років. Ролик, знятий пропагандистами, показав на своїй сторінці у Facebook офіцер ЗСУ Анатолій (Штірліц) Штефан (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Зомбоящик і російська пропаганда, на жаль, щодня приносить лиха все більше й більше. За ці п'ять років війни на окупованих територіях уже виросли сотні, а може і більше таких затятих прихильників "русского міра", – прокоментував він скандальне зізнання юного поплічника російських окупантів.

Зокрема на відео злочинець розповідає про те, що носить позивний "Шило" і в терористичній "П'ятнашці" воює з 2014 року. До лав окупантів він вступив у неповні 16 років. До того, як взяти до рук зброю, він намагався брати участь у "російській весні" з макіївським "комсомолом".

Терорист "ДНР" Скріншот відео

"На війну мене не хотіли брати у Слов'янськ, бо вік був маленький. Я намагався і підробити документи, з дому тікав. Потім я втік і потрапив до СК "Долг". Там був Антон "Долг", він сказав: "Гаразд, візьмемо його під своє крило". Я їм виставив умову, що або вони мене беруть, або я зберу таких же неповнолітніх, ми підемо у бік Маріуполя, ще ешелони ходили з технікою, і будемо намагатися пускати їх під укіс", – розповів терорист.

За деякий час, за його словами, бригада "П'ятнашка" відокремилася і почала брати активну участь у боях за село Петрівське і донецький аеропорт, де вона долучилася до відомих ватажків терористів "Гіві" і "Мотороли".

У коментарях під моторошними зізнаннями "ДНРівця" українці висловили обурення його готовністю вбивати громадян своєї ж країни і засудили допомогу окупантам.

Як повідомляв OBOZREVATEL, терорист "ДНР" Айо Бенес, якого називають "Чорним Леніним", розповів, що російська влада в перспективі сподівається у формі федералізації чи автономії "увіпхнути Донбас назад в Україну".

Нагадаємо, один із ексватажків "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), посилаючись як на відкриті джерела, так і на власні дані, поскаржився на те, що в зоні проведення ООС на Донбасі втрати російсько-окупаційних військ зросли у три-чотири рази.

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