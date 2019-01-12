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Воював з інвалідністю: у ДТП розбився відомий полковник ЗСУ

3.7тЧитати матеріал російською

У п'ятницю, 11 січня, у ДТП біля Нікополя Дніпропетровської області загинув полковник, екс-заступник командира 43-го батальйону Василь "Кардон" Думанський.

Про це на сторінці у Facebook повідомила волонтер Дарина Андрусенко-Якуток. Відомо, що чоловік, перебуваючи за кермом ВАЗ-2115, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з бензовозом. Він помер на місці аварії.

"Він був справжній офіцер до кінчика шеврони. Доброволець, у 2014 році він прийняв рішення вступити до лав 43-й ОМПБ "Патріот", з ним він і пройшов війну. Зупинити його змогло тільки важке поранення", — написала волонтер.

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"Він спав із бійцями в окопах, ходив в атаку, розвідку, для нього не було поняття офіцер — солдат. Він був на рівних. Нема жодного бійця, який хоч раз міг у ньому засумніватися. Суворий, але справедливий. Відмінний тактик, стратег, для нього понад усе було життя. Життя солдата", — додала вона.

Василь Думанський

Василь Думанський

Цензор.НЕТ

Андрусенко-Якуток уточнила, що похорон Василя Думанського відбудеться 13 січня о 12:00 в селі Олексіївка Нікопольського району.

Відзначимо, у 2015 році він воював у Новгородському у Горлівки, був важко поранений під час мінометного обстрілу.

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Василь Думанський

Василь Думанський

Скріншот

Як передає "Depo.Дніпро", військовий умовив комісію не "списувати" його за станом здоров'я, отримав третю групу інвалідності та висновок: "придатний для проходження військової служби".

Повернувся на фронт, у 2016 році воював у Зайцевому.

У березні 2016 нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня. З осені 2016-го обіймав посаду командира 108-го ОГШБ. Звільнився з армії в 2017 році.

Як писав OBOZREVATEL, 10 січня в зоні ООС на Донбасі загинув воїн ЗСУ з Полтавщини.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
УкраїнаДніпро
Теги
смертьЗбройні сили УкраїнифотографииДТП
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Надеюсь на поминках кассету в магнитофон не ставят с Кобзоном, Носковым или Леонтьевым ... Это будет полный жах )
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Крым Андрей
Крым Андрей
Почему не пишут, что с бензовозом случилось? Хоть не сильно поцарапал? А то жалко машину. Она же не виновата.
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Инкогнито Alex
Инкогнито Alex
Крым Андрей, і знову громадяни росПедеації тут як тут. А чи незабули, що Р. Кадиров, який з юних років убивав російських завойовників, отримав звання героя раші? А який норматив-скільки росіян-загарбників для цього звання потрібно знищити?
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Если судить по возрасту - присягу он давал СССР? :-)))) Впрочем, у кугутни так давно принято: один кугут рассказывал мне, что принимал четыре присяги. :-)
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