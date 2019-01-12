Воював з інвалідністю: у ДТП розбився відомий полковник ЗСУ

У п'ятницю, 11 січня, у ДТП біля Нікополя Дніпропетровської області загинув полковник, екс-заступник командира 43-го батальйону Василь "Кардон" Думанський.

Про це на сторінці у Facebook повідомила волонтер Дарина Андрусенко-Якуток. Відомо, що чоловік, перебуваючи за кермом ВАЗ-2115, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з бензовозом. Він помер на місці аварії.

"Він був справжній офіцер до кінчика шеврони. Доброволець, у 2014 році він прийняв рішення вступити до лав 43-й ОМПБ "Патріот", з ним він і пройшов війну. Зупинити його змогло тільки важке поранення", — написала волонтер.

"Він спав із бійцями в окопах, ходив в атаку, розвідку, для нього не було поняття офіцер — солдат. Він був на рівних. Нема жодного бійця, який хоч раз міг у ньому засумніватися. Суворий, але справедливий. Відмінний тактик, стратег, для нього понад усе було життя. Життя солдата", — додала вона.

Василь Думанський Цензор.НЕТ

Андрусенко-Якуток уточнила, що похорон Василя Думанського відбудеться 13 січня о 12:00 в селі Олексіївка Нікопольського району.

Відзначимо, у 2015 році він воював у Новгородському у Горлівки, був важко поранений під час мінометного обстрілу.

Василь Думанський Скріншот

Як передає "Depo.Дніпро", військовий умовив комісію не "списувати" його за станом здоров'я, отримав третю групу інвалідності та висновок: "придатний для проходження військової служби".

Повернувся на фронт, у 2016 році воював у Зайцевому.

У березні 2016 нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня. З осені 2016-го обіймав посаду командира 108-го ОГШБ. Звільнився з армії в 2017 році.

Як писав OBOZREVATEL, 10 січня в зоні ООС на Донбасі загинув воїн ЗСУ з Полтавщини.

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