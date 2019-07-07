Воював під Дебальцеве: в мережі показали фото ліквідованого терориста "ДНР"

Бійці Операції Об'єднаних сил ліквідували на Донбасі терориста "ДНР" Валерія Гнєзділова (позивний "Рекіт").
Як повідомив у своєму Twitter блогер Necro Mancer, Гнєзділов – уродженець Горлівки Донецької області, 1997 року народження. Був ліквідований 5 липня 2019 року, обставини смерті "вимагають уточнення".
Гнєздилов Валерій Олексійович "Рекіт"? (Горлівка, 30/07/97) став # груз200 ~ 05/07/19 (обставини смерті вимагають уточнення) https://t.co/g6zYBObeZa # 1ак # роа pic.twitter.com/RMWyKOBSyy- Necro Mancer (@ 666_mancer) 6 липня 2019 р.
За даними центру "Миротворець", Гнєзділов входив до особового складу військової комендатури окупованої Горлівки, брав участь у бойових діях на Вуглегірсько-Дебальцевському напрямку взимку 2015 року.
@ 666_mancer
@ 666_mancer
@ 666_mancer
@ 666_mancer
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Донбасі був ліквідований відомий 24-річний терорист "Москва".
Уродженець Макіївки "Москва" брав участь у бойових діях проти ЗСУ у багатьох гарячих точках Донбасу, таких як Іловайський котел, Донецький аеропорт і Піски.
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