Воював під Дебальцеве: в мережі показали фото ліквідованого терориста "ДНР"

Бійці Операції Об'єднаних сил ліквідували на Донбасі терориста "ДНР" Валерія Гнєзділова (позивний "Рекіт").

Як повідомив у своєму Twitter блогер Necro Mancer, Гнєзділов – уродженець Горлівки Донецької області, 1997 року народження. Був ліквідований 5 липня 2019 року, обставини смерті "вимагають уточнення".

За даними центру "Миротворець", Гнєзділов входив до особового складу військової комендатури окупованої Горлівки, брав участь у бойових діях на Вуглегірсько-Дебальцевському напрямку взимку 2015 року.

@ 666_mancer

@ 666_mancer

@ 666_mancer

@ 666_mancer

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Донбасі був ліквідований відомий 24-річний терорист "Москва".

Уродженець Макіївки "Москва" брав участь у бойових діях проти ЗСУ у багатьох гарячих точках Донбасу, таких як Іловайський котел, Донецький аеропорт і Піски.

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