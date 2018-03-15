"Воювати з ворогом": Савченко пояснила, навіщо Рубан віз зброю з "ДНР"

Зброя, яку перевозив через лінію розмежування заарештований керівник Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимир Рубан потрібна було йому, щоб воювати з терористами на Донбасі.

Про це заявила позафракційний народний депутат Надія Савченко, пояснивши це тим, що нібито часто військові, які працюють у тилу, використовують зброю ворога, щоб їх не вирахували.

"Я поважаю Володимира Рубана за всю його роботу, яку він виконував на фронті зі звільнення полонених, за допомогу Збройним силам, СБУ і спецслужбам. Дуже часто наші хлопці працюють у глибокому тилу. Щоб не потрапити в полон, необхідно з ворогом воювати його зброєю", - зазначила Савченко.

При цьому, говорить вона, деякі спецслужби заважають таким операціям і діють не на благо України. Також Савченко заявила, що готова взяти Рубана на поруки.

Як повідомляв "Обозреватель", глава СБУ Василь Грицак під час брифінгу в Києві заявив, що Володимир Рубан у змові з ватажком "ДНР" Олександром Захарченком готували кривавий теракт у Києві.

У свою чергу Захарченко заявив, що зустрічався із Рубаном, але це було давно.

СБУ представила докази провини Рубана, опублікувавши відео, на якому показано його переміщення на підконтрольній терористам території, а також завантаження бойовиками в мікроавтобус зброї. Більш того, було оприлюднено аудіозапис, на якому Рубан перераховує зброю.