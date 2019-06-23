Воювали в батальйоні "Схід": у мережі показали фото ліквідованих на Донбасі терористів

У мережі з'явилися знімки двох убитих терористів, які воювали проти України на Донбасі.
Перший – Олександр Бесараб, 25-річний уродженець Макіївки Донецької області. Він був ліквідований 21 червня, повідомив в Twitter блогер Necro Mancer.
У соцмережах терорист активно публікував знімки в формі незаконних збройних формувань.
Бесараб та інші терористи
Миротворець
Бессараб
Миротворець
Сторінка терориста
Миротворець
Крім цього, 22 червня був убитий Дмитро Півень, уродженець Дружківки Донецької області. Воював проти українських захисників у складі батальйону "Схід".
Півень Дмитро Анатолійович (Дружківка, 14/07/89) став # груз200 ~ 22/06/19 (обставини смерті вимагають уточнення) # Схід # роа pic.twitter.com/oLkz0HOjNs- Necro Mancer (@ 666_mancer) 23 червня 2019 р
Бессараб Олександр Романович (Макіївка, 06/04/94) став # груз200 ~ 21/06/19 (обставини смерті вимагають уточнення) https://t.co/NFAWDAvWnM # Легіон # Схід # роа pic.twitter.com/E2ywbdjtos- Necro Mancer (@ 666_mancer) 23 червня 2019 р
Як писав OBOZREVATEL, 10 червня в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі був ліквідований ще один терорист "ДНР" з підрозділу "Схід".
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