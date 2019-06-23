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Воювали в батальйоні "Схід": у мережі показали фото ліквідованих на Донбасі терористів

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У мережі з'явилися знімки двох убитих терористів, які воювали проти України на Донбасі.

Перший – Олександр Бесараб, 25-річний уродженець Макіївки Донецької області. Він був ліквідований 21 червня, повідомив в Twitter блогер Necro Mancer.

У соцмережах терорист активно публікував знімки в формі незаконних збройних формувань.

Бесараб та інші терористи

Бесараб та інші терористи

Миротворець

Новини
"Нех*й шастати!" Росія кинула напризволяще безногого терориста на Донбасі
Бессараб

Бессараб

Миротворець

Сторінка терориста

Сторінка терориста

Миротворець

Крім цього, 22 червня був убитий Дмитро Півень, уродженець Дружківки Донецької області. Воював проти українських захисників у складі батальйону "Схід".

Як писав OBOZREVATEL, 10 червня в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі був ліквідований ще один терорист "ДНР" з підрозділу "Схід".

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Тема
Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
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Дудко Олег
Дудко Олег
Сегодня западенские селюки убили двух украинцев, завтра Макеевские грохнут пару крыжопольских. Судить за это будут Путина в Гааге. Сказочные долбодятлы.
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