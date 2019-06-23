Воювали в батальйоні "Схід": у мережі показали фото ліквідованих на Донбасі терористів

У мережі з'явилися знімки двох убитих терористів, які воювали проти України на Донбасі.

Перший – Олександр Бесараб, 25-річний уродженець Макіївки Донецької області. Він був ліквідований 21 червня, повідомив в Twitter блогер Necro Mancer.

У соцмережах терорист активно публікував знімки в формі незаконних збройних формувань.

Бесараб та інші терористи Миротворець

Бессараб Миротворець

Сторінка терориста Миротворець

Крім цього, 22 червня був убитий Дмитро Півень, уродженець Дружківки Донецької області. Воював проти українських захисників у складі батальйону "Схід".

Як писав OBOZREVATEL, 10 червня в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі був ліквідований ще один терорист "ДНР" з підрозділу "Схід".

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