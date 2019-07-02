"Воювали ночами в готелях": Стрєлков здав чергові секрети ватажків терористів Донбасу

"Віце-прем'єр ДНР" Володимир Антюфеев і "перший голова Ради міністрів ДНР" Олександр Бородай "воювали" на Донбасі в основному в барах і п'ятизіркових готелях.

Про це в забороненій соцмережі "ВКонтакте" написав один з перших ватажків "ДНР" Ігор Гиркин (Стрєлков).

Крім того, він зізнався, що "на підвали" забирали всіх підряд, а не тільки злочинців.

"Я міг би про штаб РПА, який розташовувався якраз в будівлі СБУ, багато чого розповісти. Про забитий десятками людей підвал, з яких більшість на перевірку виявилися просто випадково затриманими п'яницями", - написав він.

Стрєлков також підтвердив, що вся техніка терористів була не трофейна українська, а російська.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ігор Гиркин (Стрєлков) в своєму інтерв'ю зізнався, що без суду розстрілював людей в Слов'янськ в 2014 році. Причому серед розстріляних були як його підлеглі, так і люди, яких він вважав українськими шпигунами і диверсантами.

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