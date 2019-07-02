"Воювали ночами в готелях": Стрєлков здав чергові секрети ватажків терористів Донбасу

"Віце-прем'єр ДНР" Володимир Антюфеев і "перший голова Ради міністрів ДНР" Олександр Бородай "воювали" на Донбасі в основному в барах і п'ятизіркових готелях.
Про це в забороненій соцмережі "ВКонтакте" написав один з перших ватажків "ДНР" Ігор Гиркин (Стрєлков).
Крім того, він зізнався, що "на підвали" забирали всіх підряд, а не тільки злочинців.
"Я міг би про штаб РПА, який розташовувався якраз в будівлі СБУ, багато чого розповісти. Про забитий десятками людей підвал, з яких більшість на перевірку виявилися просто випадково затриманими п'яницями", - написав він.
Стрєлков також підтвердив, що вся техніка терористів була не трофейна українська, а російська.
# Гиркин : "Я вважаю, що не треба пояснювати різницю між" трофейною "і" придбаної "(технікою)". А про забитий десятками людей підвал в "штабі # РПА " і битви # Бородай, # Пінчук 'а й # Антюфеев ' а в 5-зірковому готелі я вам нічого не розповім. Так-так, не розкажу https://t.co/79Za57HNlU pic.twitter.com/REJ89jYXGE- Necro Mancer (@ 666_mancer) 2 липня 2019 р
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ігор Гиркин (Стрєлков) в своєму інтерв'ю зізнався, що без суду розстрілював людей в Слов'янськ в 2014 році. Причому серед розстріляних були як його підлеглі, так і люди, яких він вважав українськими шпигунами і диверсантами.
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