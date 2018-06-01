Воює проти України з 2015 року: з'явилося відео з фанатом "Л/ДНР" з Польщі

У мережі з'явилося відео з поляком, який воює проти України на стороні терористів "Л/ДНР".

Запис діалогу з ним опублікована на відеохостингу YouTube. За словами чоловіка, він воює на Донбасі з 2015 року.

При цьому конкретної причини, по якій він виїхав з Польщі на схід України, не назвав.

"Захотів приїхати, подивитися, як тут. Ну і залишився", - відповів він.

Також терорист зізнався, що у нього немає сім'ї в Польщі: "У мене ні брата, ні сестри, нікого".

Він додав, що окупанти платять йому за війну проти України, тому його все влаштовує, однак, як видно з відео, живе від в досить скромних умовах.

Як повідомлявOBOZREVATEL, недавня розповідь фанатки "ДНР" спровокував скандал в мережі.