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Воює на боці України: екс-охоронця "Мотороли" показали на передовій

27.9тЧитати новину російською

Колишній охоронець ліквідованого терориста "ДНР" ватажка банди "Спарта" Арсена Павлова ("Мотороли") вже більше двох років служить на стороні ЗСУ перебуваючи на передовій на Донбасі.

Журналісти знайшли Євгена Листопада на позиціях в районі Горлівки. Своє минуле з терористами він згадує неохоче, сказано в сюжеті ТСН.

"В принципі, його ("Моторолу". - Ред.) боялися. Аеропорт брала не "Спарта", а росіяни", - розповів він.

Євген Листопад

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Відзначається, що чоловік нібито розчарувався, покаявся і пішов виправляти помилки минулого. Держава пробачила і навіть довірила йому зброю. Тепер Євген радить, як краще здолати своїх колишніх поплічників під Горлівкою.

"Воюю на цій ділянці два роки. Потрібно брати приклад з противника і робити котел. Якщо підемо в лоб, то будуть втрати. Людей потрібно берегти", - заявив Листопад.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗСУ дали бій окупантам на Донбасі, терористи зазнали втрат.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "Обозреватель".

Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Арсеній Павлов (Моторола)
Місце
Україна
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Шевченко Олег
Шевченко Олег
Судя по фото он уже и в форме ВСУ?
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