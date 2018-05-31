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"Воскреслий" Бабченко яскраво потролив бажаючих йому лиха

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Російський журналіст Аркадій Бабченко потролив незадоволених тим, що його "вбивство" виявилося спецоперацією СБУ, і що він насправді живий.

"Вы уж извините. Вы уж извините. Вы уж извините, я вам точно говорю. В следущей атаке. В следущей атаке. В следущей атаке обязательно сгорю", - процитував він в Facebook слова народної пісні.

"Хотів тут написати пост про хранителів моралі, які незадоволені тим, що я якось неправильно, на їхню думку, не помер, але чось так пох*й", - додав журналіст.

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Також Бабченко закликав коментаторів ділитися жартами з приводу його "воскресіння", на що ті охоче відгукнулися.

Як повідомляв OBOZREVATEL, про "вбивство" Бабченко у власній квартирі стало відомо 29 травня. Повідомлялося, що в нього стріляли, після чого він нібито помер в кареті "швидкої допомоги". Інформацію "підтвердили" в поліції, яка опублікувала фоторобот можливого вбивці.

30 травня на брифінгу СБУ з'ясувалося, що це була спецоперація. Крім того, спецслужби з'ясували, що Бабченко хотіли вбити за винагороду в $ 15 тис. У мережі з захопленням сприйняли новину про "воскресіння" журналіста.

Читайте все новости по теме "Замах на вбивство Аркадія Бабченка" на Обозревателе.

Тема
Замах на вбивство Аркадія Бабченка
Персона
Аркадій Бабченко
Место
УкраїнаКиїв
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Кто то использоал этого тупого барана в своих целях, а теперь он похож на гондон, который висит на кустике, громко шуршит но уже никому не интересен. «- Ой, а у нас тут такое было. Мужика притащили хоронить на кладбище, а он раз - садится в гробу: дескать, оп-па! А я живой! Что тут началось. Все радуются, смеются, хлопушки взрывают, кто-то шарики веселые притащил, жена от радости плачет... В общем, еле закопали.»
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