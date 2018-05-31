"Воскреслий" Бабченко яскраво потролив бажаючих йому лиха

Російський журналіст Аркадій Бабченко потролив незадоволених тим, що його "вбивство" виявилося спецоперацією СБУ, і що він насправді живий.

"Вы уж извините. Вы уж извините. Вы уж извините, я вам точно говорю. В следущей атаке. В следущей атаке. В следущей атаке обязательно сгорю", - процитував він в Facebook слова народної пісні.

"Хотів тут написати пост про хранителів моралі, які незадоволені тим, що я якось неправильно, на їхню думку, не помер, але чось так пох*й", - додав журналіст.

Також Бабченко закликав коментаторів ділитися жартами з приводу його "воскресіння", на що ті охоче відгукнулися.

Як повідомляв OBOZREVATEL, про "вбивство" Бабченко у власній квартирі стало відомо 29 травня. Повідомлялося, що в нього стріляли, після чого він нібито помер в кареті "швидкої допомоги". Інформацію "підтвердили" в поліції, яка опублікувала фоторобот можливого вбивці.

30 травня на брифінгу СБУ з'ясувалося, що це була спецоперація. Крім того, спецслужби з'ясували, що Бабченко хотіли вбити за винагороду в $ 15 тис. У мережі з захопленням сприйняли новину про "воскресіння" журналіста.