"Воскресіння" Бабченка: Україна дала пояснення світу

Посольства України у світі поширили коментарі, в яких пояснили необхідність спеціальної операції з інсценуванням вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка.

Офіційну заяву опублікували, зокрема, диппредставництва у Франції, Великобританії, Грузії, Аргентині, передає УНН.

У заяві українського представництва у Грузії вказується, що гібридна війна, яку веде Росія з Україною, вимагає нестандартних підходів протидії.

Зазначається, що іншого способу для розкриття спланованого Росією замаху на вбивство Бабченка, крім як проведення операції в режимі абсолютної таємності, не існувало.

Україна також закликала міжнародних партнерів з розумінням поставитися до цієї операції і посилити санкції проти Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, про "вбивство" Бабченка у власній квартирі стало відомо 29 травня. Повідомлялося, що в нього стріляли, після чого він нібито помер у кареті "швидкої допомоги". Інформацію "підтвердили" в поліції, яка опублікувала фоторобот можливого вбивці.

30 травня на брифінгу у Києві глава СБУ Василь Грицак повідомив, що журналіст живий, все це було інсценуванням і мова йде про спецоперацію СБУ із затримання замовника вбивства.

Пізніше було названо ім'я організатора замаху на Бабченка.