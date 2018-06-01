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"Воскресіння" Бабченка: Україна дала пояснення світу

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Посольства України у світі поширили коментарі, в яких пояснили необхідність спеціальної операції з інсценуванням вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка.

Офіційну заяву опублікували, зокрема, диппредставництва у Франції, Великобританії, Грузії, Аргентині, передає УНН.

У заяві українського представництва у Грузії вказується, що гібридна війна, яку веде Росія з Україною, вимагає нестандартних підходів протидії.

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Зазначається, що іншого способу для розкриття спланованого Росією замаху на вбивство Бабченка, крім як проведення операції в режимі абсолютної таємності, не існувало.

Україна також закликала міжнародних партнерів з розумінням поставитися до цієї операції і посилити санкції проти Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, про "вбивство" Бабченка у власній квартирі стало відомо 29 травня. Повідомлялося, що в нього стріляли, після чого він нібито помер у кареті "швидкої допомоги". Інформацію "підтвердили" в поліції, яка опублікувала фоторобот можливого вбивці.

30 травня на брифінгу у Києві глава СБУ Василь Грицак повідомив, що журналіст живий, все це було інсценуванням і мова йде про спецоперацію СБУ із затримання замовника вбивства.

Пізніше було названо ім'я організатора замаху на Бабченка.

Читайте всі новини по темі "Замах на вбивство Аркадія Бабченка" на сайті "Обозреватель".

Тема
Замах на вбивство Аркадія Бабченка
Особа
Аркадій Бабченко
Місце
Україна
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