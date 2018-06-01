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"Воскресіння" Бабченка: журналіст поставив на місце "гнівні" західні ЗМІ

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Журналіст і позаштатний співробітник Atlantic Council Максим Еріставі закликав західних колег припинити обурюватися інсценуванням вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка, назвавши їхній гнів помилковим.

У колонці на The Washington Post він поскаржився на бурю критики, забарвлену роздратуванням, яка викликала у нього питання щодо ставлення західних колег до висвітлення ними подій за кордоном.

Еріставі нагадав, що раніше Бабченко працював у "Новій газеті" - "останній, що лишилася незалежною в Росії", і шестеро журналістів якої були вбиті за останні 20 років.

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"Трохи менше двох років тому Павло Шеремет, ще один з моїх колег, був убитий серед білого дня у Києві. Злочин не було розкрито. Відтоді мої українські колеги зіткнулися з ескалацією насильства і переслідувань... Коли я почав працювати репортером 15 років тому, мені довелося звикнути до усвідомлення того, що можливість бути вбитим або піддатися нападу є лише "частиною угоди", - написав він.

"Дорогі мої закордонні друзі і колеги. Мені шкода, що українська влада не виправдала ваших сподівань. Вона, як правило, теж не виправдовує наші очікування. Але сьогодні я просто щасливий, що мій колега живий, а справедливість узяла гору", - наголосив автор.

На думку Еріставі, західні колеги, які критикують результат спецоперації, мають визнати, що говорять з привілейованої позиції: "збереження життя журналіста у Східній Європі коштує багато", оскільки в регіоні, де десятки репортерів було вбито тільки за те, що виконували свою роботу, "виживання вже є досягненням".

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"Хіба замість того, щоб висловлювати обурення з приводу "дезінформування", ми не повинні відзначати той факт, що життя колеги була врятоване, а слідство здобуло докази?" - додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, про "вбивство" Бабченка у власній квартирі стало відомо 29 травня. Повідомлялося, що в нього стріляли, після чого він нібито помер у кареті "швидкої допомоги". Інформацію "підтвердили" в поліції, яка опублікувала фоторобот можливого вбивці.

30 травня на брифінгу в Києві глава СБУ Василь Грицак повідомив, що журналіст живий, все це було інсценуванням і мова йде про спецоперацію СБУ із затримання замовника вбивства.

Пізніше було названо ім'я організатора замаху на Бабченка.

Читайте всі новини по темі "Замах на вбивство Аркадія Бабченка" на сайті "Обозреватель".

Тема
Замах на вбивство Аркадія Бабченка
Особа
Аркадій Бабченко
Місце
Україна
Об'єкт
Служба безпеки України
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