"Воскресіння" Бабченка: журналіст поставив на місце "гнівні" західні ЗМІ

Журналіст і позаштатний співробітник Atlantic Council Максим Еріставі закликав західних колег припинити обурюватися інсценуванням вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка, назвавши їхній гнів помилковим.

У колонці на The Washington Post він поскаржився на бурю критики, забарвлену роздратуванням, яка викликала у нього питання щодо ставлення західних колег до висвітлення ними подій за кордоном.

Еріставі нагадав, що раніше Бабченко працював у "Новій газеті" - "останній, що лишилася незалежною в Росії", і шестеро журналістів якої були вбиті за останні 20 років.

"Трохи менше двох років тому Павло Шеремет, ще один з моїх колег, був убитий серед білого дня у Києві. Злочин не було розкрито. Відтоді мої українські колеги зіткнулися з ескалацією насильства і переслідувань... Коли я почав працювати репортером 15 років тому, мені довелося звикнути до усвідомлення того, що можливість бути вбитим або піддатися нападу є лише "частиною угоди", - написав він.

"Дорогі мої закордонні друзі і колеги. Мені шкода, що українська влада не виправдала ваших сподівань. Вона, як правило, теж не виправдовує наші очікування. Але сьогодні я просто щасливий, що мій колега живий, а справедливість узяла гору", - наголосив автор.

На думку Еріставі, західні колеги, які критикують результат спецоперації, мають визнати, що говорять з привілейованої позиції: "збереження життя журналіста у Східній Європі коштує багато", оскільки в регіоні, де десятки репортерів було вбито тільки за те, що виконували свою роботу, "виживання вже є досягненням".

"Хіба замість того, щоб висловлювати обурення з приводу "дезінформування", ми не повинні відзначати той факт, що життя колеги була врятоване, а слідство здобуло докази?" - додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, про "вбивство" Бабченка у власній квартирі стало відомо 29 травня. Повідомлялося, що в нього стріляли, після чого він нібито помер у кареті "швидкої допомоги". Інформацію "підтвердили" в поліції, яка опублікувала фоторобот можливого вбивці.

30 травня на брифінгу в Києві глава СБУ Василь Грицак повідомив, що журналіст живий, все це було інсценуванням і мова йде про спецоперацію СБУ із затримання замовника вбивства.

Пізніше було названо ім'я організатора замаху на Бабченка.