Ворог зачаївся на Донбасі: найманці Путіна різко змінили тактику

У п'ятницю, 31 січня, збройні формування Російської Федерації зачаїлися на Донбасі: вони 8 разів порушили режим припинення вогню (весь січень при цьому точилися криваві бої).

Втрат серед українських військових в результаті атак в цей день немає, повідомляє пресцентр ООС в Facebook.

Обстріли в ООС Прямий

"Противник обстрілював наші позиції з заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї", – сказано в повідомленні.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив п'ять обстрілів: поблизу Широкино, Старогнатівки, Авдіївки, Лебединського та Василівки.

Карта mediarnbo.org

Три ворожих обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ": поблизу Луганського і Новолуганського.

З початку поточної доби, 1 лютого, обтрели ще не спостерігалися.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

У січні 2020 року російські терористи на Донбасі втратили близько 30 чоловік убитими, понад півсотні пораненими, а також позбулися безлічі військової техніки.

За 2019 рік російські окупанти Донбасу понесли величезні потер і живої сили і техніки. Рахунок ліквідованих терористів перевалив за 600 чоловік, а знищеної техніки – за 100 одиниць.

Українські захисники, які обороняють Новотошківське (Луганська область), розповіли, що терористи регулярно ховаються за спинами мирного населення через боягузтво.

Нещодавно найманці Росії в Мар'їнці випустили перед собою в якості відволікаючого маневру маленьку дівчинку, а самі сховалися, обстрілюючи військових Збройних сил України.

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