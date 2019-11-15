На війні за незалежність на Донбасі загинув український військовослужбовець Юрій Хомик.

Про це повідомили на сторінці 14-й ОМБр імені князя Романа Великого, де було опубліковано фото бійця.

Хомик помер 14 листопада, отримавши смертельне поранення після обстрілу терористів "Л/ДНР".

"Рука проросійської гнилої мерзоти відняла у рідних дорогу людину, у нас – побратима і друга. Завжди будемо пам'ятати про тебе і за твою смерть, будь упевнений, ворог поплатиться!" – йдеться у повідомленні.

Юрій Хомик

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 грудня президент України Володимир Зеленський зустрінеться з главою РФ Володимиром Путіним у рамках "нормандського формату".

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