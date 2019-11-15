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15 листопада • оновлено в 23:49
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"Ворог поплатиться!" Найманці Путіна убили захисника України: фото

3.3т
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На війні за незалежність на Донбасі загинув український військовослужбовець Юрій Хомик.

Про це повідомили на сторінці 14-й ОМБр імені князя Романа Великого, де було опубліковано фото бійця.

Хомик помер 14 листопада, отримавши смертельне поранення після обстрілу терористів "Л/ДНР".

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"Рука проросійської гнилої мерзоти відняла у рідних дорогу людину, у нас – побратима і друга. Завжди будемо пам'ятати про тебе і за твою смерть, будь упевнений, ворог поплатиться!" – йдеться у повідомленні.

Юрій Хомик

Юрій Хомик

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 грудня президент України Володимир Зеленський зустрінеться з главою РФ Володимиром Путіним у рамках "нормандського формату".

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Не повезло г.омику - пошёл убивать своих сограждан за деньги, а напоролся на законную пулю. Такой вот облом..
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
Навоз
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Pooh Vini
Pooh Vini
Rip
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