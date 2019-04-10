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Ворог не пройде! ЗСУ в потужному відео показали щільну оборону на Донбасі

1.9тЧитати матеріал російською

В Об'єднаних силах створена і щодня перебуває на бойовому чергуванні система протиповітряної оборони. Потужне відео з військовою технікою Збройних сил України показали в мережі.

"Система протиповітряної оборони Об'єднаних сил – це багаторівнева побудова, методологією якої є взаємоузгодженість дій за важливістю мети, дальністю, висотою і напрямками дій", – повідомляє прес-центр ООС.

Зазначається, що своє місце у загальній системі відведене й підрозділам, які мають на озброєнні зенітно-ракетні комплекси "Стріла-10".

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Ворог не пройде! ЗСУ в потужному відео показали щільну оборону на Донбасі

Скріншот з відео

"Щодня тривають тренування, перебування в засідках і виконання завдань у складі чергових сил. Висока натренованість розрахунку – висока точність ураження повітряних цілей", – йдеться в коментарі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явилося відео знищених позицій терористів "ДНР" на Ясинуватській розв'язці. Удар по них завдали сили ООС.

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Теми
Російсько-український конфліктНовини Донецька і Донецької областіНовини Луганська і Луганської областіОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
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Алоизович Петр
Алоизович Петр
"в мощном видео"?
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