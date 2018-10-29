Ворог натиснув на Приазов'ї: на Донбасі пройшли жорсткі бої

У неділю, 28 жовтня, найчастіше ворог відкривав вогонь на Приазов'ї, трохи менше обстрілів зафіксовано на донецькому напрямку.

Так, противник здійснював обстріли позицій Об'єднаних сил у районах населених пунктів Кримське, Авдіївка, Піски, Мар'їнка, Славне, Тарамчук, Березове, Павлопіль, Гнутове, Лебединське, Водяне та Широкино, повідомляє прес-центр ООС.

Для вогневого впливу окупанти, в основному, використовували гранатомети і великокаліберні кулемети. Підрозділи Об'єднаних сил діяли адекватно ситуації.

"На луганському напрямку в районі населеного пункту Кримське, на донецькому - близько Луганського, на маріупольському напрямі - в районі населеного пункту Гнутове противник застосовував міномети. У першому випадку це була зброя калібру 120, а в інших - 82 мм", - сказано в повідомленні .

За минулу добу один військовослужбовець Об'єднаних сил був поранений.

За даними розвідки, трьох окупантів було знищено, ще 6 - отримали поранення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ЗСУ заявили, що ситуація на Донбасі залишається повністю контрольованою Об'єднаними силами. Українські бійці готові до реагування на різкі зміни в обстановці.