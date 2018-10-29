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Ворог натиснув на Приазов'ї: на Донбасі пройшли жорсткі бої

7.5тЧитати матеріал російською

У неділю, 28 жовтня, найчастіше ворог відкривав вогонь на Приазов'ї, трохи менше обстрілів зафіксовано на донецькому напрямку.

Так, противник здійснював обстріли позицій Об'єднаних сил у районах населених пунктів Кримське, Авдіївка, Піски, Мар'їнка, Славне, Тарамчук, Березове, Павлопіль, Гнутове, Лебединське, Водяне та Широкино, повідомляє прес-центр ООС.

Для вогневого впливу окупанти, в основному, використовували гранатомети і великокаліберні кулемети. Підрозділи Об'єднаних сил діяли адекватно ситуації.

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"На луганському напрямку в районі населеного пункту Кримське, на донецькому - близько Луганського, на маріупольському напрямі - в районі населеного пункту Гнутове противник застосовував міномети. У першому випадку це була зброя калібру 120, а в інших - 82 мм", - сказано в повідомленні .

За минулу добу один військовослужбовець Об'єднаних сил був поранений.

За даними розвідки, трьох окупантів було знищено, ще 6 - отримали поранення.

Ворог натиснув на Приазов'ї: на Донбасі пройшли жорсткі бої

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ЗСУ заявили, що ситуація на Донбасі залишається повністю контрольованою Об'єднаними силами. Українські бійці готові до реагування на різкі зміни в обстановці.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російсько-український конфліктОперація Об'єднаних сил на ДонбасіНовини Донецька і Донецької областіНовини Луганська і Луганської області
Місце
Україна
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Файбер Моня
Файбер Моня
Не желая следовать Минскому переговорному процессу в деле достижения мира в истерзанной гражданской войной стране, КИЕВСКИЙ КАГАНАТ продолжает ПОЛИТИКУ ЭСКАЛАЦИИ КОНФЛИКТА В УКРАИНЕ с конечной целью РАЗОРЕНИЯ И УНИЧТОЖЕНИЯ УКРАИНСКОГО НАРОДА.
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Дейнекин Игорь
Дейнекин Игорь
Раз за разом, изо дня в день скачущему быдлу вдалбливается мысль, что ВСУ воюют с российскими войсками, второй армией в мире, тем самым изображая шароварный сброд боеспособной армией. Достаточно снять кастрюлю и задуматься, , почему на Донбассе, где российских войск никто не видел, воины света доблестно с ними сражаются. а в Крым, где российские войска точно есть - даже не рыпаются))))))))))))))
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andreyev andrei
andreyev andrei
Пиздоболы.
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