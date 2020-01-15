Ворог лупить вдень і вночі: з'явилося відео з найгарячішого місця на Донбасі

У мережі показали одне з найгарячіших місць фронту на Луганщині. Там не вщухають ворожі обстріли.

Як йдеться в сюжеті ТСН, протистоїть атакам там 93-а окрема механізована бригада "Холодний Яр". Вони відбивають постріли із заборонених 120-мм мінометів і самохідних артилерійських установок 2С9 "Нона" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

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Війна на Донбасі Скриншот із відео

"Щодня на голови наших воїнів падає щонайменше 30 смертоносних снарядів, а поля навколо позицій рясно зорані вирвами та всіяні 30-сантиметровими уламками", – розповідають журналісти.

Один із військових показує шолом, подряпаний осколком. Йому дивом вдалося вижити.

Українські бійці кажуть, що давно вивчили зрозумілу для російських окупантів "мову" і не дають їм перехопити ініціативу. За їхніми словами, ворог отримує адекватну відповідь.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі 14 січня озброєні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів два військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення.

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