''Вони вбивають наших дітей'': у Києві зірвали засідання скандальної українсько-російської комісії

Народний депутат України від Блоку Петра Порошенка, глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров зупинив роботу російсько-української комісії з організації рибальства в Азовському морі.

Політик прийшов на засідання і зажадав його припинення, і закликав СБУ негайно видворити з України главу російської делегації, керівника Азовсько-Чорноморського теруправління Росриболовства Ігоря Рульова, передає "Крим.Реалії".

"Я вас закликаю припинити цю діяльність. Тут сидить злочинець, який в'їхав на нашу територію, яку окупувала Росія. Ви розмовляєте зі злочинцем... Я не можу 5 років відвідати Крим. Вони вбивають, викрадають наших дітей. У нас понад 70 осіб сидять у російських в'язницях. Я вас закликаю негайно припинити це збіговисько", — заявив він у ході засідання рибкомісії.

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Після виступу Чубарова українська сторона залишила залу засідання для проведення консультацій.

Зі свого боку також відвідав засідання рибкомісії нардеп Сергій Висоцький, який повідомив, що зусиллями парламентарів "засідання комісії зірване".

"Заїхав на "рибну комісію". Тут є ще Рефат Чубаров. Це ганьба. Голова "російської делегації" представник рибгоспу Росії Рульов незаконно в'їхав на територію Криму до аеропорту Сімферополь. І це не заважає нашим представникам сидіти за одним столом з цією людиною. Зараз нашими зусиллями засідання комісії зірване. Вимагаємо від усіх державних органів відкликати своїх представників у ній і припинити цю ганьбу", — написав він у Facebook.

30-а сесія українсько-російської комісії з питань рибальства в Азовському морі розпочалася 23 жовтня у Києві. На думку Чубарова, захід є прикладом "гібридного розмивання суверенітету України".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Росія зібралася зірвати навчання НАТО в Азовському морі.