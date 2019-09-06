"Вони в "заморозці": з'явилися свіжі дані про українських полонених у Росії

Адвокат політв'язня Романа Сущенка Марк Фейгін заявив, що вісім українців, які включені в списки на обмін, все ще перебувають у московському СІЗО "Лефортово", проте захисників до них не пускають.

Подробицями поділився він у коментарі "Радіо Свобода".

"Ці вісім, які точно перебувають у "Лефортово", крім 24 моряків, вони наразі в "заморозці", адвокати до них потрапити не можуть. І це абсолютно свідомо робить адміністрація Федеральної служби виконання покарань, можливо, для того, щоб не відбувалося витоку інформації. Ми допускаємо, що найближчим часом, про що сам Путін вчора сказав, обмін може відбутися. Але коли це відбудеться, завтра чи в якийсь інший день, я сказати не можу, у мене такої інформації немає", – розповів правозахисник.

Фейгін озвучив свіжі дані про українських полонених у Росії

За словами Фейгіна 3 вересня він намагався відвідати в СІЗО свого підзахисного, але лише "здав документи і прочекав весь день", так і не зустрівшись із Сущенком.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російські ЗМІ поширили інформацію, що обмін полоненими між Україною і Росією може відбутися вночі 7 вересня.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!