"Вони праві": Прилепин відреагував на "бан" в Україні

Російський терорист, письменник Захар Прилєпін заявив, що здивований, що не потрапив у список осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України, раніше.

На його думку, він дійсно становить загрозу для української влади, сказав він радіо "Говорить Москва".

"В Україні два роки вже існує проти мене кримінальна справу за фактом створення незаконних збройних формувань, тероризму і сепаратизму. Що сайт Мінкульту може змінити? Нічого я з цього приводу не відчуваю, тільки подив, чому Мінкульт так довго розмірковував", - заявив він.

Прилєпін також запевнив, що не знав про цей список.

"Вся Україна змагається в створенні різних списків - всяких ворогів, негідників, сепаратюг. Я думаю, в п'яти з них я фігурую, що, звичайно ж, абсолютно обгрунтовано. Я уявляю загрозу національній державності України. Вони абсолютно праві", - додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Україна заборонила вхезд головному пропагандиста Кремля.