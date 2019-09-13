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13 вересня • оновлено в 12:18
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/ Розслідування

"Вони мовчати не будуть": у "ДНР" сполошилися через українських морпіхів

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Терористи "ДНР" зняли ролик про 36-у окрему бригаду морської піхоти ЗСУ імені контр-адмірала Михайла Білинського. Вони визнали її силу і міць і назвали бійців підрозділу найсерйознішим противником за весь час війни.

Ролик окупантів опублікував на своїй сторінці у Facebook офіцер ЗСУ, полковник Анатолій (Штірліц) Штефан (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Якщо ми і далі будемо мовчати, це може призвести до невиправданих втрат з нашого боку. Ми зараз втрачаємо людські ресурси, ми можемо втратити і свою землю. 36-а мовчати не буде, там хлопці агресивні, активні. 36-а бригада дуже сильно укомплектована, вони зараз вийшли після тривалої ротації, займалися бойовим злагодженням, підготовкою за допомогою іноземних інструкторів", – забив на сполох бойовик "ДНР", який виступає на відео.

Він також поскаржився на те, що характер дій 36-ї бригади – агресивний, і це змусило окупантів "пободатися" з її вояками.

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"Вони більше використовують активно-наступальну. Тобто, і ДРГ працюють, і артилерія працює постійно. Ці люди мотивовані, добре оснащені, озброєні, заряджені, пройшли хорошу підготовку. Більшість з них з бойовим досвідом. Це такі, яких вже не переконати. Наші вороги. Як ми, тільки навпаки, наші антиподи", – скаржиться терорист "ДНР".

36-а бригада ЗСУ

36-а бригада ЗСУ

www.ukrmilitary.com

Він також злякано додав, що противник окупантів часто бере участь у бойових діях, має відмінне постачання і комплектацію особового складу.

"Один з найсерйозніших супротивників за весь час війни. Саме з ними у нас були найбільш кровопролитні, найзапекліші бої", – визнав окупант.

Офіцер ЗСУ Анатолій Штефан розцінив ролик терористів як визнання переваги 36-ї бригади над ними і усвідомлення того, що в Україні є кому дати відсіч російським загарбникам.

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"Окупанти зняли ролик про морську піхоту України, а саме 36-у окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського. Ці дві хвилини варто подивитися, тому що саме тут противник відгукується про українських морпіхів, та ще й як відгукується", – написав захисник України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, терористи "Л/ДНР" поскаржилися на кількісну перевагу Збройних сил України на Донбасі, а також високий рівень підготовки українських захисників. Так, один з бойовиків розповів, що у ЗСУ відчувається продумана стратегія: вибивати противника по одному.

Нагадаємо, ЗСУ взяли участь у міжнародних навчаннях Combined Resolve 12 в Німеччині. Там вони викликали справжній фурор серед країн-членів НАТО своєю майстерністю і високим рівнем бойової підготовки.

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Тема
Війна на Донбасі
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
Теги
Збройні сили України ДНР
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Кулебякин Саша
Кулебякин Саша
Читаю статью и чувствую запах "совка", такого затхлого, конца 30-х годов.
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Та и дохнут эти морпехи с регулярной регулярностью!!!
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