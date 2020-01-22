"Вони ексміліціонери!" Співробітників НАБУ викрили у викраденні активістів Євромайдану

Колишніх співробітників Департаменту оперативної служби МВС України, які нині працюють у Національному антикорупційному бюро, викрили у стеженні й викраденні активістів Майдану в 2013-2014 роках.

Про це повідомляє Naspravdi.Today, публікуючи їхні знімки. Зазначається, що вони містилися на флешці із секретними матеріалами, яку в серпні 2016 року загубив один зі працівників Бюро (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Йдеться про представників відділу візуального спостереження Оперативно-технічного управління НАБУ. Зазначається, що в часи Євромайдану вони, прикриваючись учасниками акцій протесту, викрали активістів Юрія Вербицького й Ігоря Луценка.

Нинішніх співробітників НАБУ викрили у викраденні активістів часів Євромайдану

"Шість років тому, о 4-й ранку 21 січня 2014 року, охоронцями кримінального авторитета "Чеби" (Олексій Чеботарьов – "спиртовий король" України, чий шлях у високу політику почався з банди київського кримінальника "Прища") з Олександрівської лікарні Києва були викрадені Юрій Вербицький та Ігор Луценко. Викрадачі виконували вказівку тодішнього міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка, який наказав ловити "горлопанів", вивозити їх на 2-3 години до лісу для "профілактики", а потім доставляти до райуправління міліції Києва й затримувати як "порушників громадського порядку", – нагадали події журналісти.

Ухвала слідчого судді Апеляційного суду Києва від 9 січня 2014 року naspravdi.today

Документом надано дозвіл на проведення негласної слідчої дії щодо Ігоря Луценка naspravdi.today

За активістом вели спостереження з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних техзасобів naspravdi.today

Однак, катуючи активістів, охоронці "Чеби" завдали тяжких ушкоджень Луценку і поламали кістки Вербицькому, а згодом "викинули своїх жертв" у лісі в різних місцях. Як відомо, Вербицький, котрий через переломи не міг пересуватися, замерз, ставши першою жертвою серед "майданівців", а Луценку вдалося буквально виповзти до людей і врятуватися.

Співробітник відділу візуального спостереження ОТУ НАБУ naspravdi.today

"Особи викрадачів були встановлені ще в квітні 2014 року, окрім того, про підозру в цьому кримінальному провадженні повідомлено колишньому генеральному продюсеру "112 каналу" Віктору Зубрицькому. Він, за версією слідства, отримував у МВС України інформацію про пересування Ігоря Луценка та передавав її "Чебі", – додали розслідувачі.

Співробітник відділу візуального спостереження ОТУ НАБУ naspravdi.today

За їхніми словами, нині у Бориспільському міськрайонному суді судять тільки одного з учасників викрадення. Тоді як інші давно перебувають за кордоном.

Співробітник відділу візуального спостереження ОТУ НАБУ naspravdi.today

Водночас за шість років після тих подій слідство не спромоглося встановити прізвища експравоохоронців, які слідкували за Луценком і передали його та Вербицького до рук бандитів. "Втім, це не дивно – злочинці недоторканні, оскільки в 2016 році вони звільнилися з міліції й майже в повному складі перейшли працювати в Національне антикорупційне бюро України", – констатували журналісти.

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