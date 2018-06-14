В ніч з 13 на 14 червня 2014 року трапилася трагедія, яку називають найбільшою одномоментною втратою української армії за всі роки незалежності. У районі луганского аеропорту терористи з ПЗРК "Ігла" збили літак Міноборони, на борту якого перебувало 49 людей: 40 десантників 25 повітряно-десантної бригади та 9 членів екіпажу з запорізької 25 військово-транспортної авіаційної бригади.

Тоді не вижив ніхто.

Останнє фото. 13 червня 2014 р. Верхній ряд, зліва направо: Валерій Грабовий, Антон Кузнецов, Олег Ліфінцев, Павло Ніконов, Владислав Кива Середній ряд: Олександр Авраменко, Сергій Шостак Нижній ряд: Сергій Манулов, Сергій Кучерявий, Олександр Котов, Станіслав Дубяга

Військово-транспортний Іл-76 доправляв в луганський аеропорт, що знаходився тоді в облозі, продовольство, боєкомплект та групу десантників, які мали змінити побратимів, що тримали оборону аеропорту. Доправити вантаж та підкріплення по землі, враховуючи практично повне оточення, в якому опинилися українські воїни, можливості не було. Лишався один шлях - повітря.

Близько 1.10 ночі 14 червня, коли літак заходив на посадку в ЛАП, його й поцілили з ПЗРК "Ігла" на висоті близько 700 м. Добивали чергою з крупнокаліберного кулемета.

І поки Україна оплакувала своїх полеглих захисників – російські пропагандисти глумилися над нашою трагедією, а терористи влаштовували "фотосесії" на місці падіння літака.

Вірю, що колись ми отримаємо вичерпні відповіді на питання, хто має відповісти за цю трагедію окрім її безпосередніх виконавців. Встановимо, чи всі її винуватці знаходяться по той бік лінії розмежування. Зрозуміємо, чого тут було більше – недбалості чи зради. Дізнаємося, ким є у цій ситуації генерал-майор Віктор Назаров – злочинцем, виконавцем "цапом-відбувайлом" чи жертвою.

Вірю, що після перемоги дійде час і до трибуналу, який засудить і тих, хто збивав літак, і тих, хто розпалив війну на Донбасі.

Але то буде згодом.

А поки – пригадайте імена 49 захисників України, які назавжди залишилися у червні 2014-го. Зазирніть в очі тих, хто досі чекає відомщення.

І хто неодмінно його дочекається.

25-та повітряно-десантна бригада:

Авдєєв Костянтин, старший навідник, старший солдат, 22 роки - Кам’янське, Дніпропетровська область

Авраменко Олександр, стрілець-зенітник, солдат, 25 років - Гуляйполе, Дніпропетровська область

Алтунін Валерій, командир взводу, старший лейтенант, 44 роки - Синельникове, Дніпропетровська область

Бабан Віталій, командир відділення, сержант, 20 років - Олексіївка, Кіровоградська область

Бахур Віталій, заступник командира батареї-інструктор з ПДП, старший лейтенант, 24 роки - Зозулі, Львівська область

Бондаренко Віталій, гранатометник, солдат, 27 років - Дніпро

Гайдук Ілля, солдат, 21 рік - Кривий Ріг, Дніпропетровська область

Горда Анатолій, старший механік-водій, старший солдат, 18 років - Новоолександрівка, Дніпропетровська область

Гончаренко Сергій, командир гармати, молодший сержант, 22 роки - Ізюм, Харківська область

Грабовий Валерій, заступник командира батареї, старший лейтенант, 44 роки - Подільськ, Одеська область

Дмитренко Андрій, солдат, 20 років - Апостолове, Дніпропетровська область

Добропас Сергій, стрілець-зенітник, старший солдат, 23 роки - Добропасове, Дніпропетровська область

Дубяга Станіслав, стрілець-зенітник, солдат, 26 років - Кривий Ріг

Каменєв Денис, стрілець-помічник гранатометника, старший солдат, 24 роки - Павлоград, Дніпропетровська область

Кива Владислав, водій-машиніст заправної машини, молодший сержант, 41 рік - Томаківка, Дніпропетровська область

Ковальчук Юрій, командир бойової машини, сержант, 37 років - Дніпро

Коренченко Олег, солдат, 23 роки - Дніпро

Коснар Павло, командир відділення, молодший сержант, 38 років - Киргизька РСР

Котов Олександр, стрілець-зенітник, солдат, 31 рік - Нова Дача, Дніпропетровська область

Кривошеєв Сергій, механік-водій, солдат, 18 років - Новогригорівка, Донецька область

Кузнецов Антон, стрілець-зенітник, старший солдат, 27 років - Нікополь, Дніпропетровська область

Кулібаба Руслан, водій-заправник, сержант, 32 роки - Нікополь, Дніпропетровська область

Кучерявий Сергій, командир відділення, молодший сержант, 29 років - Павлівка, Дніпропетровська область

Левчук Павло, стрілець-зенітник, солдат, 26 років - Токмак, Запорізька область

Лісной Сергій, механік-водій, солдат, 35 років - Кам’янське, Дніпропетровська область

Ліфінцев Олег, водій-заправник, старший солдат, 28 років - Каховка, Херсонська область

Малишенко Тарас, стрілець-зенітник, солдат, 30 років - Першотравенськ, Дніпропетровська область

Манулов Сергій, технік, старший прапорщик, 33 роки - Оксамитне, Одеська область

Мірошниченко Сергій, старший навідник, старший солдат, 19 років - Дніпро

Москаленко Сергій, солдат, 37 років - Нікополь, Дніпропетровська область

Ніконов Павло, стрілець-зенітник, солдат, 24 роки - Дніпро

Проньков Ростислав, солдат, 19 років - Горлівка, Донецька область

Рєзніков Євген, командир гармати, сержант, 32 роки - Кривий Ріг, Дніпропетровська область

Самохін Антон, слюсар-монтажник, старший солдат, 23 роки - Кропивницький

Санжаровець Артем, старший солдат, 25 років - Дніпро

Скалозуб Артем, старший навідник, старший солдат, 24 роки - Манвелівка, Дніпропетровська область

Токаренко Ігор, механік-водій, солдат, 19 років - Брянка, Луганська область

Шостак Сергій, стрілець-зенітник, старший солдат, 33 роки - Богинівка, Дніпропетровська область

Шульга Андрій, солдат, 21 рік - Демурине, Дніпропетровська область

Шумаков Сергій, старший стрілець, сержант, 26 років - Дніпро

25-та військово-транспортна авіаційна бригада - члени екіпажу збитого Іл-76 (Запоріжжя)

Буркавцов Володимир, бортовий авіатехнік, гвардії старший лейтенант, 38 років

Бєлий Олександр, командир екіпажу, гвардії полковник, 38 років

Д'яков Михайло, керівник повітряно-вогневої тактичної підготовки, гвардії майор, 45 років

Ковалик Олександр, старший повітряний стрілець, гвардії прапорщик, 41 рік

Козолій Олександр, старший бортовий авіатехнік, гвардії старший лейтенант, 30 років

Ментус Віктор, старший повітряний радист, гвардії прапорщик, 32 роки

Павленко Олег, старший технік, гвардії старший лейтенант, 42 роки

Скочков Ігор, штурман авіаційної ескадрильї, гвардії капітан, 37 років

Телегін Сергій, керівник технічно-експлуатаційної служби авіаційної ескадрильї, гвардії капітан, 38 років

Пам’ятаймо!

Фото: Книга пам’яті полеглих за Україну