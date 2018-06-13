"Вона знала": мама Окуевой згадала про передчуття дочки

Убитий кілером доброволець Аміна Окуєва говорила, що не доживе до 35 років.

Про це OBOZREVATEL розповіла мати Аміни Ірина Камінська. За її словами, бувати на могилі дочки їй дуже важко

"Їй було 34 роки. Причому, вона знала, що піде до 35 років. Ми якось з нею говорили, обговорювали, що потрібно встигнути зробити до 35 років. І вона сказала, що не доживе до 35 років. Так і сталося. вона прожила 34 роки, 4 місяці, 25 днів і 17 годин ", - розповіла Камінська.

Як повідомляв OBOZREVATEL , в червні 2017 року Києві, на Подолі, вчинили замах на Адама Осмаєва і його дружину Аміну Окуєву. 30 жовтня 2017 року внаслідок диверсійного нападу під Києвом в селищі Глеваха Аміна Окуєва загинула .