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18 листопада • оновлено в 15:44
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Це лише середня ланка: озвучена нова версія в справі про шахрайку з Офісу Зеленського

1.8т
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Чиновниця Офісу президента, затримана Національним антикорупційним бюро України (НАБУ), Світлана Кондзеля, ймовірно, була "середньою ланкою" в корупційній схемі.

"Її посада – досить дрібна". Таку думку висловило джерело OBOZREVATEL.

"Вона ж не божевільна. Її посада – досить дрібна. І коли вона пропонує свої послуги з працевлаштування людині в правління НАК "Нафтогаз України", то, очевидно, що щодо цього вона спілкувалася з тими людьми, які могли здійснити таку операцію", – сказав він.

Світлана Кондзеля була середньою ланкою, переконане джерело

Світлана Кондзеля була середньою ланкою, переконане джерело

За оцінками джерела, "це могли бути не обов'язково заступники, а якісь профільні департаменти, що наглядають за промисловістю й економікою, але мають контакт з Коболєвим".

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Джерело заявило: він переконаний у тому, що у слідчих НАБУ є відповідні відомості. "Але для того щоб не руйнувати ілюзію безкорисливості й некорупційності всієї адміністрації, вирішили обмежитися нею. Саме тому їй інкримінували шахрайство".

Як писав OBOZREVATEL:

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Теми
Ексклюзив Боротьба з корупцією в Україні
Особа
Світлана Кондзеля
Місце
Україна
Теги
Офіс президента НАК "Нафтогаз"
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