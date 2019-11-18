Це лише середня ланка: озвучена нова версія в справі про шахрайку з Офісу Зеленського

Чиновниця Офісу президента, затримана Національним антикорупційним бюро України (НАБУ), Світлана Кондзеля, ймовірно, була "середньою ланкою" в корупційній схемі.
"Її посада – досить дрібна". Таку думку висловило джерело OBOZREVATEL.
"Вона ж не божевільна. Її посада – досить дрібна. І коли вона пропонує свої послуги з працевлаштування людині в правління НАК "Нафтогаз України", то, очевидно, що щодо цього вона спілкувалася з тими людьми, які могли здійснити таку операцію", – сказав він.
Світлана Кондзеля була середньою ланкою, переконане джерело
За оцінками джерела, "це могли бути не обов'язково заступники, а якісь профільні департаменти, що наглядають за промисловістю й економікою, але мають контакт з Коболєвим".
Джерело заявило: він переконаний у тому, що у слідчих НАБУ є відповідні відомості. "Але для того щоб не руйнувати ілюзію безкорисливості й некорупційності всієї адміністрації, вирішили обмежитися нею. Саме тому їй інкримінували шахрайство".
Як писав OBOZREVATEL:
12 листопада в Офісі президента розповіли про затримання Кондзелі, яка пропонувала "вирішити питання" за $150 тис.
Згодом стало відомо, що НАБУ затримало голову департаменту Офісу президента Кондзелю за шахрайство на $150 тис.
Також Спеціальна антикорупційна прокуратура повідомила, що крім директора департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Офісу президента Світлани Кондзелі НАБУ затримало її спільників.
15 листопада Вищий антикорупційний суд застосував до Світлани Кондзелі запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "OBOZREVATEL".