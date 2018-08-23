"Волосся дибки": стало відомо, що не покажуть на параді на День незалежності

Українська "оборонка" має в своєму розпорядженні поруч новітніх розробок високотехнологічних зразків озброєння, яке, на жаль, не покажуть на параді до Дня незалежності.

Про це розповів координатор "Інформаційного опору", нардеп від "Народного фронту" Дмитро Тимчук, передає "Апостроф".

"У нас є розробки і в плані ракетної техніки, і в плані високотехнологічних зразків озброєння, над якими почали працювати ще в 2015-2016 роках. На жаль, через брак фінансування ми зараз не можемо показати дійсно серйозні, дорослі системи озброєння, при вигляді яких у росіян би просто волосся стало дибки", - заявив він.

Нардеп зазначив, що, крім розробок ракет, принципове значення має налагодження випуску боєприпасів для артилерії.

"Коли рік тому на засіданні парламентського комітету з питань нацбезпеки й оборони ми ознайомилися з секретними даними за типами і калібрами боєприпасів, які є на складах ЗСУ, то, знаєте, враження було не дуже приємне", - поділився він.

За словами Тимчука, в Україні не було і немає проблем зі стрілецьким озброєнням, а ось щодо деяких типів боєприпасів, особливо артилерійських, а саме калібр 152 мм, "була дуже сумна картина".

"Насправді в плані ОПК у нас є чим похвалитися, але, на жаль, не все можна показати на параді. А якщо показати деякі речі з того, що дуже потрібно і має принципове значення, то народ просто не зрозуміє - мало кого вразить, якщо просто принести лінійку артилерійських снарядів. Хоча насправді для Збройних сил це має дуже серйозне значення, можливо, навіть більше, ніж деякі типи озброєння", - підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Тимчук пояснив, чи потрібен парад на День незалежності.