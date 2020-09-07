Волошин: Путін поклав край перемир'ю на Донбасі і продавлюватиме Україну

На Донбасі збройні формування Росії порушують повний і всеосяжний режим припинення вогню, вже через тиждень інтенсивність обстрілів може досягти колишнього рівня або перевищити його. Президент РФ Володимир Путін спробує тиснути на українську сторону політично і грати на темі місцевих виборів в Україні.

РФ не готова йти в широкомасштабний наступ, а Україна не готова військовим шляхом звільняти Донбас. Про це в бліцінтерв'ю OBOZREVATEL розповів ексспікер Генерального штабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Волошин.

– На Донбасі відновилися активні бойові дії. 6 вересня внаслідок обстрілів і підривів на мінах загинуло троє бійців ВСУ, ще троє отримали поранення. Чому перемир'я зірвано?

– Ще на зустрічі Тристоронньої контактної групи 20 серпня Росія встала в позу і заявила, що не працюватиме, доки Верховна Рада не ухвалить рішення про вибори на Донбасі.

Цим вона продемонструвала, що мир на Донбасі для неї не головне, що перемир'я їй не потрібно. Головне – розв'язання якихось своїх геополітичних питань.

Тож назвемо це кінцем перемир'я.

А заява Пушиліна, яку він зробив 4 вересня, була ретрансляцією того, що сказали в Москві. Ми ж розуміємо, що він не самостійна фігура. Фактично він передав Україні меседж: готуйтеся, ми порушуватимемо це перемир'я, ми обстрілюватимемо ваші позиції.

Основна суть така: якщо Росія не доб'ється від України рішення щодо виборів на Донбасі, ні про який мир йтися не може.

– Але з виборами на Донбасі, крім іншого, є суто юридична проблема. В ефірі Obozrevatel TV Роман Безсмертний звернув увагу на те, що спочатку необхідно відновити реєстри виборців, а на це буде потрібно 1,5-2 роки.

– Так, але Росія не хоче чути жодних доказів. Зокрема, про те, що на виборах необхідно забезпечити безпеку для міжнародних спостерігачів, які мають визнати законність виборів.

Зараз гарантії безпеки спостерігачі не мають. Тому ні ОБСЄ, ні інші міжнародні організації не готові направляти туди спостерігачів.

– Тобто, незалежно від того, чи ухвалить Україна зміни в закон чи ні, вибори на Донбасі апріорі не може бути визнано легітимними?

– Так точно. Але Росія не хоче в це вірити, вона гне свою лінію, захищаючи свої геополітичні інтереси – руками цих недореспублік і устами цього Пушиліна.

Тобто сенсу тримати перемир'я у неї немає. Але дестабілізацією ситуації на Донбасі Росія отримає можливість тиску на українське суспільство напередодні місцевих виборів в Україні.

Це можливість впливу, підтримки проросійських партій, проросійських кандидатів.

– У такому разі, який ваш прогноз, по-перше, щодо дій України – чи є небезпека, що вибори на Донбасі буде призначено, і, по-друге, якщо рішення не буде ухвалено, якими можуть бути дії Росії, зокрема, в плані військових дій на сході країни?

– Зрозуміло, Україна, український уряд дотримуватимуться позиції, що все має бути законно і чесно. Якщо світова спільнота не визнає вибори на Донбасі, якщо там не буде міжнародних спостерігачів, Україна не ризикне проводити там вибори.

Росія зі свого боку прекрасно це розуміє, тому й перервала перемир'я, щоб отримати хоча б частину політичного сегмента на місцевих виборах на підконтрольній території.

А далі вона діятиме за своїм сценарієм. Лізти в Україну і воювати вона, звичайно ж, зараз не буде, тому що вона не знає, що їй робити з Білоруссю. Путін спробує діяти політичним шляхом через вибори.

"Кремль гне свою лінію, захищаючи свої геополітичні інтереси".

– Ви відкидаєте ймовірність масштабного наступу?

– Я не відкидаю, але вважаю, що зараз вона не настільки висока. Ті сили, які зосереджено на кордонах України через навчання "Кавказ-2020", а потім "Слов'янське братство-2020", призначено для тиску на українське суспільство.

Більшою мірою це психологічний фактор тиску – мовляв, будь-якої хвилини ми можемо ввести ці війська.

– Є ще і кримський фактор. Як ви знаєте, ситуація з водою на анексованому півострові просто катастрофічна. Ви не вважаєте, що може бути зв'язок між зривом перемир'я і цією проблемою? Наприклад, у контексті обміну води на Донбас?

– Про це я говорив місяця півтора тому. А сьогодні в Росії цитують заяву офіційної представниці Управління Верховного комісара ООН з прав людини Тросселл про те, що і РФ, і Україна відповідальні за забезпечення Криму водою.

Тому вони спробують якось продавити цю воду шляхом тиску на Україну з боку ООН та інших міжнародних організацій.

– Ви вважаєте, тиск буде виключно дипломатичним, а не військовим?

– Зараз – так. Військовим Путін просто не зможе. Особливо після того, як бомбардувальники НАТО пролетіли над усією територією України. Росія переконалася в тому, що США не залишать Україну.

Тому поки буде діяти на політичному полі.

Але інтенсивність провокацій на Донбасі зросте. Можливо, через тиждень повідомлятимуть про десяток-півтора обстрілів наших позицій. Ми повернемося до інтенсивності, яка була до перемир'я, або ще вищої.

Тут ще один фактор. Місяць не було бойових дій. Що робили обидві сторони? Звичайно ж, робили нові укріплення і все решту. Значить, зараз зросте інтенсивність розвідки, полізуть розвідгрупи. Адже під час перемир'я розвідка не проводилася.

– І знову активізуються снайпери?

– Можливо. Активізація піде по всій лінії розмежування.

– У "республіках" уже обіцяють завдати "нищівного удару" по Україні за зрив перемир'я, в якому нібито винна вона. Про який удар може йтися?

– Десь вони дуже інтенсивно проведуть вогневу підготовку, будуть втрати з нашого боку. Для нас життя кожної людини дуже цінне. І те, що кілька людей загинуть або отримають поранення, – назвемо це нищівним ударом для України.

У політичному полі це теж буде нищівним ударом, тому що це буде ударом по репутації нашої влади.

"Відбити Донбас військовим шляхом до кінця року не вдасться".

– Раніше президент Зеленський заявив про те, що "хоче вірити" в те, що Донбас можна повернути під контроль України до кінця цього року. Зважаючи на останні події, чи реально це?

– Я ставлю ці слова під великий сумнів. Тому що, щоб повернути Донбас, бажання України й української влади мало.

Військовий шлях звільнення Донбасу – це дуже кривавий шлях. І він не настільки швидкий, як здається. Відбити Донбас... Там приблизно 40-45 тисяч особового складу, вони воюють понад 6 років, вони не хлопчики для биття. Це професійні військові – російські, проросійські.

У них досить багато і техніки, і боєприпасів, й озброєння, і всього іншого. Крім того, вони створили досить серйозні рубежі оборони. Подолати їх швидко не вийде.

Тому не думаю, що вдасться відбити Донбас військовим шляхом до кінця року.

– А політичним і дипломатичним?

– Ми розуміємо, що Донбас тільки тоді повернеться в правове поле України, коли ми отримаємо контроль над неконтрольованою ділянкою кордону, проведемо там вибори і вживемо інших політичних заходів.

– Ваш прогноз – коли це можна зробити?

– Важко сказати, яким шляхом ми повертатимемо Донбас, тому я прогнозів давати не беруся.