Волонтери згадали героїчну історію загибелі комбрига ЗСУ під Іловайськом

У День пам'яті загиблих захисників України, 29 серпня, минуло шість років від загибелі комбрига 51 бригади ЗСУ Павла Півоваренка під Іловайськом.

Історію його героїчного бойового шляху нагадали на сторінці волонтерського фонду "Повернись живим" у Facebook. Попри свої подвиги, чоловік кілька років був похований у безіменній могилі.

"29 серпня 2014 року Україна втратила кілька сотень захисників за кілька годин. Це одна з найтрагічніших дат російсько-української війни. Якби можна було виміряти рівень трагічності та глибину болю, коли йдеться про полеглих воїнів, то історія Павла Півоваренка була б серед перших у такому списку", – пишуть волонтери.

Вони нагадали, що під час боїв 24-29 серпня 51 бригада захопила 13 російських військовослужбовців. Це було унікальним досягненням, адже на цих полонених потім обміняли понад 200 захоплених ворогом українських воїнів.

Також 51 бригада захопила в бою в Оленівці російський Т-72Б, а в бою в Агрономічному – новітній Т-72Б3. Крім того, протитанкова батарея цього підрозділу ЗСУ в районі Кутейникового знищила п'ять одиниць бронетехніки ВС РФ.

Загиблий під Іловайськом комбриг 51 бригади ЗСУ Павло Півоваренко Facebook "Повернись живим"

"Завдяки мужності та майстерності бійців 51-ї бригади захоплені десантники 98-ї російської дивізії викрили агресію РФ, і це різко та повністю змінило міжнародне ставлення до українських подій. 29 серпня Павло до останнього намагався керувати боєм, але під час прориву в складі колони зник безвісти. На його бригаду повісили відповідальність за всі провали на цій ділянці фронту, і 51 бригада була розформована нібито за боягузтво", – згадують волонтери.

Після зникнення полковника усі, хто його знав, стверджували, що він не вийшов із бою, зник, або можливо, загинув. Дехто взагалі розпускав чутки про те, що він нібито перейшов на бік ворога.

Насправді ж Герой загинув, до кінця залишаючись зі своїми бійцями. Він став одним із небагатьох командирів бригад ЗСУ та НГУ, які загинули під час російсько-української війни.

"Півоваренко не був знівечений, просто через чийсь недогляд його не впізнали в морзі й поховали в безіменній могилі на Кушугумському кладовищі під номером 3191. Серед тих, кого тоді, 30 серпня, привезли на подвір'я Запорізького обласного відділу судово-медичної експертизи, був і Павло Півоваренко. Він був абсолютно впізнаваний, у своїй мультикамівській формі, яку придбала дружина, з оригінальною розгрузкою для автоматних ріжків, що у кількох десятках екземплярів зробили кустарні умільці, та навіть каскою", – розповіли волонтери про трагічне завершення життя захисника.

Вони наголосили, що медичний огляд показав, що полковник мав поранення в ногу, а також ушкодження спини. Загинув Півоваренко внаслідок влучання осколка в голову.

Упродовж майже двох років полковник вважався зниклим безвісти. Упізнаний за результатами тесту ДНК чоловік був лише у 2016 році. Тоді ж його перепоховали у Києві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська журналістка Михайлина Скорик, чоловік якої загинув в Іловайську у 2014 році, також поділилася спогадами про особисту трагедію. Жінка відновила хронологію подій дня, коли обірвалося життя її коханого, та розповіла, як живе із цим болем вже шість років.