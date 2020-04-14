Волонтери викрили пропаганду Росії проти ООС і ОБСЄ на Донбасі
В окупованій Горлівці за останній місяць російські пропагандисти ввели масовану пропагандистську атаку проти ООС і СММ ОБСЄ.
Як пише Inform Napalm, терористи "ДНР" звинувачували ЗСУ в обстрілі житлового району, а місію ОБСЄ в бездіяльності.
Пропагандисти публікували відео, на якому нібито місцеві жителі скаржилися, що співробітники місії давно не з'являлися та не фіксували обстріли.
"В даний час найбільшою проблемою для нас є те, що місія ОБСЄ не виїжджає, не фіксує обстріли", – розповідав Владислав Черкашин, так званий "голова селищної адміністрації" Зайцеве.
Також окупанти звинуватили ЗСУ в смерті 25-річної Мирослави Воронцової, яка загинула при дивних обставинах. Так званий "мер" окупованої Горлівки Іван Приходько повідомив, нібито дівчина загинула в результаті "скидання міни з української БПЛА".
Волонтери підтвердили, що у дівчини дійсно був паспорт України, а останній раз вона перетинала український КПВВ в лютому 2020 року. Однак деталі її смерті не ясні та можуть бути провокацією терористів.
Однак зазначимо, що тільки за останні три тижні проросійські бойовики не пропускали патруль СММ ОБСЄ в Горлівку тричі: 26 березня, 2 і 10 квітня, про що сказано в звітах місії. Тому всі висловлювання терористів є фейком та провокацією.
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