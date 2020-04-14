В окупованій Горлівці за останній місяць російські пропагандисти ввели масовану пропагандистську атаку проти ООС і СММ ОБСЄ.

Як пише Inform Napalm, терористи "ДНР" звинувачували ЗСУ в обстрілі житлового району, а місію ОБСЄ в бездіяльності.

Пропагандисти публікували відео, на якому нібито місцеві жителі скаржилися, що співробітники місії давно не з'являлися та не фіксували обстріли.

Війна на Донбасі

"В даний час найбільшою проблемою для нас є те, що місія ОБСЄ не виїжджає, не фіксує обстріли", – розповідав Владислав Черкашин, так званий "голова селищної адміністрації" Зайцеве.

Inform Napalm

Також окупанти звинуватили ЗСУ в смерті 25-річної Мирослави Воронцової, яка загинула при дивних обставинах. Так званий "мер" окупованої Горлівки Іван Приходько повідомив, нібито дівчина загинула в результаті "скидання міни з української БПЛА".

Волонтери підтвердили, що у дівчини дійсно був паспорт України, а останній раз вона перетинала український КПВВ в лютому 2020 року. Однак деталі її смерті не ясні та можуть бути провокацією терористів.

Inform Napalm

Однак зазначимо, що тільки за останні три тижні проросійські бойовики не пропускали патруль СММ ОБСЄ в Горлівку тричі: 26 березня, 2 і 10 квітня, про що сказано в звітах місії. Тому всі висловлювання терористів є фейком та провокацією.

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