Волонтери розсекретили військових Путіна, які захоплювали Крим

Екіпаж російського малого ракетного корабля "Штиль" брав участь в операції із захоплення Криму в 2014 році – тоді він був залучений у блокуванні кораблів ВМСУ в бухті Донузлав.

Такий беззаперечний факт російської агресії вдалося встановити волонтерам міжнародної спільноти InformNapalm. Детальніше про це йдеться на сайті спільноти (щоб подивитися фотодокази, доскрольте новину до кінця).

"У переліку осіб командного складу ЗС РФ, яким Генеральна прокуратура України повідомила про підозру, на цей час немає командира МРК "Штиль". Також цей МРК не вказаний у переліку Військової прокуратури серед кораблів, задіяних в агресії проти України. Ми закликаємо українські правоохоронні органи проводити щодо окупантів всі належні процесуальні дії згідно з українським і міжнародним законодавством та подавати їхні дані в Інтерпол", – підкреслюють розслідувачі.

Командир МРК "Штиль" Володимир Дербетов informnapalm.org

Зокрема, зазначається, що в 2013 році командир МРК "Штиль" Володимир Валерійович Дербетов, уродженець калмицького міста Лагань, мав звання капітан-лейтенанта. Після участі у спецоперації із захоплення Криму він отримав достроково звання капітана 3-го рангу та медаль Ушакова. Нагороджений медаллю "Адмірал Горшков", має звання "ветеран бойових дій" і подяку від президента РФ Володимира Путіна.

Командир МРК "Штиль" Володимир Дербетов informnapalm.org

Також волонтери встановили, що в 2015-2017 роках він командував МРК "Зелений Дол", тоді корабель виконував бойові завдання в Сирії. Після того, як цей МРК увійшов до складу Балтійського флоту, Дербетова призначили командиром ракетного корабля на повітряній подушці "Самум". Станом на травень 2018 року він фіксується у званні капітан 2-го рангу.

Дербетов informnapalm.org

Варто зауважити, що ще в 2016 році Дербетов був вписаний в базу даних Центру "Миротворець".

Крім цього, розслідувачі знайшли у російських соцмережах й інших моряків, які брали участь у спецоперації із захоплення Криму в складі екіпажу МРК "Штиль".

Дербетов у базі "Миротворця" informnapalm.org

Серед них Міхєєв Дмитро Олексійович, 19.12.1994 року народження (м. Зеленодольськ, Татарстан, РФ), який опублікував фото медалі за окупацію Криму й нагородного посвідчення. Він також завантажив на свою сторінку декілька відео з періоду служби. Волонтери наголошують, що такі можуть бути використані в суді та будуть корисними для ідентифікації інших моряків-учасників агресії. Адже на одному з відео зафіксовані моряки "Штиля", на іншому – Міхєєва зустрічають із потяга після демобілізації, тоді як на стопкадрі у фігуранта чітко видно шеврон МРК "Штиль".

Член екіпажу МРК "Штиль" Міхєєв Дмитро informnapalm.org

Ще один моряк – Дорас Дмитро, 14.04.1994 року народження (м. Краснодар, РФ) був знайдений у списку контактів Міхєєва. На одному з фото з альбому Дораса зафіксовані характерні елементи МРК "Штиль". Також він оприлюднив фото з медаллю за окупацію Криму.

Міхєєв отримав медаль за окупацію Криму й нагородне посвідчення informnapalm.org

Водночас розслідувачі InformNapalm додали, що участь у спецоперації із захоплення Криму – не перший воєнний злочин для екіпажу цього корабля. У 2008 році МРК "Штиль" брав участь у війні проти Грузії. З 2009-го на постійній основі "перебував на бойовому чергуванні біля берегів окупованої росіянами Абхазії".

Член екіпажу МРК "Штиль" Дмитро Дорас informnapalm.org

"Штиль" – малий ракетний корабель проєкту 1234.1 "Овод-1". Корабель був спущений на воду в 1978 році. Влітку 2019-го на форумах з’явилися фото процесу його "роздягання", тобто з нього знімали оснащення перед утилізацією. У лютому 2020 року "Штиль" був виключений зі складу ЧФ РФ", – резюмували в публікації.

Характерні елементи МРК "Штиль" на одному з фото Дораса informnapalm.org

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше волонтери розсекретили чергових російських найманців, які брали безпосередню участь в агресії проти України в Криму. Йдеться про декількох військових моряків 41-ї бригади ракетних катерів ЧФ РФ.