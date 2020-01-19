Волонтери розповіли про масштабні втрати ЗСУ на Донбасі: штаб ООС звинуватили в брехні

У мережі розповіли про масштабні обстрілі селища Золоте в Луганській області з боку бойовиків Л/ДНР і восьми поранених бійців ООС.

При цьому волонтери та журналісти звернули увагу, що в штабі ООС нібито замовчують цей факт, називаючи це місце в зведеннях "районом Орєхова", що знаходиться поруч. На їхню думку, це робиться для того, щоб не перешкодити розведенню сторін на ділянці в Золотому.

Що трапилося?

Першим про обстріл Золотого написав в Facebook журналіст Руслан Смещук. "Поїхали знімати Водохрещща, а потрапили на Вогнехрещща. Золоте 4 другий день гримить від прильоту мінометних мін. Місцеві люди ховаються по погребах, перебиті лінії електропередач. Вісім військових поранені. Я начебто потрапив в 14/15 рік", - повідомив журналіст.

Також про втрати ЗСУ написав на своїй сторінці волонтер Серж Марко. "Район Золотого. 72 бригада. 120 міни. 8 поранених. Дивом не намісили двохсот. Просто дивом. Штаб ООС мовчить, заява на цьому не акцентується. Обстріляли Орехово, кажуть, ага. Треба ще кілька населених пунктів розвести, а як же ще. цікаво зробити інфографіку втрат в районах Золотого і Петровського", - обурився волонтер.

При цьому в коментарях теж написали, що в зведенні 18 січня в штабі ООС повідомили про велику кількість поранених бійців ЗСУ, але не стали називати точне місце.

"Це ж 18-го. На ООС було про поранених", - написав ветеран і блогер Роман Кулик.

"Указали як район Орєхово. Населений пункт біля Золотого", - відповів Марко.

"Так, все, щоб не згадувати ділянки розведення", - погодився з ним ветеран.

Відзначимо, що Золоте-4 є однією з ділянок, де проходить розведення сторін на Донбасі.

Що повідомили в штабі?

Вранці 19 січня на сторінці Facebook штабу ООС з'явилася традиційна зведення про події минулої доби.

"Стріляли з мінометів калібру 120 мм - 27 хв, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї противник обстріляв захисників населеного пункту Орехово, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", - повідомили в штабі.

Ця частина викликала обурення в коментарях. Зокрема, волонтер Тім Златкін написав: "А як противник обстріляв Орєхово, але попав по хутору Вільний в зоні розведення???".

Орехово і Золоте дійсно знаходяться в одному районі, однак їх розділяє приблизно 10 кілометрів. В штабі ООС поки що залишили коментарі без відповіді.

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