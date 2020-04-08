Волонтери показали моряків Путіна, які захопили Крим

Волонтери розсекретили чергових російських найманців, які брали безпосередню участь в агресії проти України в Криму.

Йдеться про декількох військових моряків 41-ї бригади ракетних катерів ЧФ РФ. Докази зібрала міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm на основі дослідження соціальних сторінок.

Зокрема, під час проведення розвідки відкритих джерел інформації в соцмережі "ВКонтакті" було виявлено сторінку російського моряка Єрмакова Олега Миколайовича 1992 року народження. Там хлопець опублікував фотографію медалі за окупацію Криму та нагородного посвідчення до неї.

Нові докази участі російських найманців в агресії проти України informnapalm.org

У посвідченні ж вказано номер військової частини, в якій служив Єрмаков, коли Росія розпочала збройну агресію проти України в лютому 2014 року.

"Військова частина 72165 – це 41 бригада ракетних катерів ЧФ РФ, ППД – тимчасово окупований Крим, м. Севастополь. У її структурі два дивізіони: 166-й Новоросійський дивізіон малих ракетних кораблів та 295-й Сулинський дивізіон ракетних катерів. Кораблі обох брали участь в агресії", – зазначають розслідувачі.

Ще одне фото з альбому Єрмакова було зроблене на борту катера, де на рятувальному крузі видніє абревіатура "РКА 953" – ракетний катер із бортовим номером Р-239 (проект 12411 "Молнія", в складі ЧФ РФ з 1992 року, місце базування – тимчасово окупований Севастополь, бухта Карантинна). Відомо, що він входить до складу 295-го Сулинського дивізіону ракетних катерів 41-ї бригади ракетних катерів ЧФ РФ. У 2018 році катеру присвоїли назву "Набережні Челни".

Нові докази участі російських найманців в агресії проти України informnapalm.org

Водночас у списку друзів Єрмакова розслідувачі знайшли ще одного росіянина, якого так само нагородили медаллю за окупацію Криму. Це Олександр Піскарьов, 30.05.1991 р. н., м. Іваново.

Він теж учасник спільноти під назвою "41 бригада ракетних катерів" в соцмережі "ВКонтакті", а в його альбомі є фото, зроблене на борту ракетного катера Р-239.

Олег Єрмаков informnapalm.org

Олександр Піскарьов informnapalm.org

Командиром цього судна під час спецоперації захоплення Криму був капітан 3-го рангу Олексій Миколайович Орляпов, 1982 р. н. Він є учасником російської агресії проти Грузії в 2008 році. Взимку 2015-го фігурував у званні капітана 2-го рангу на посаді начальника штабу тактичної групи ракетних катерів. А в 2018 році став командиром малого ракетного корабля (МРК) "Орєхово-Зуєво" (бортовий номер 626, входить до складу 166 дивізіону малих ракетних кораблів 41 бригади ракетних катерів ЧФ РФ).

Відомо, що Орляпов був внесений в базу даних Центру "Миротворець", але станом на 8 квітня 2020 тільки як командир МРК "Орєхово-Зуєво" без зазначення даних про його участь у окупації Криму на посаді командира ракетного катера Р-239.

Олексій Орляпов (зліва) informnapalm.org

Зважаючи на результати цього дослідження, волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm звернулися до держструктур України із закликом провести всі належні процесуальні дії щодо російських найманців, які брали участь в анексії Криму.

Нові докази участі російських найманців в агресії проти України informnapalm.org

Нові докази участі російських найманців в агресії проти України informnapalm.org

Нові докази участі російських найманців в агресії проти України informnapalm.org

Як повідомляв OBOZREVATEL, поет і колишній політтехнолог Андрій Орлов, відомий під псевдонімом Орлуша, розповів про те, як насправді відбувалася здача Донбасу і чому анексія Криму російським президентом Володимиром Путіним стала несподіванкою навіть для більшості російського істеблішменту.

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