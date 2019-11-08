Волонтер заявив про небезпечну "м'яку силу" Кремля в Україні

Ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України, волонтер Георгій Тука заявив, що Російська Федерація використовує ефективні невійськові способи ведення війни щодо громадян України.

"З моєї точки зору, використання російської "м'якої сили" набагато небезпечніше не на окупованих територіях, а на територіях, контрольованих центральною владою", – сказав він OBOZREVATEL.

У цьому контексті волонтер зауважив: "Адже це не військова таємниця. Наприклад, у звіті начальника генштабу збройних сил РФ генерала Герасимова йдеться про те, що в сучасних військових умовах на суто військову компоненту відводиться лише 20% успіху, а 80% – це невійськові способи ведення війни".

Ознаки "м'якої сили" Кремля можна помітити в центральних ЗМІ, переконаний Тука

Тука заявив про те, що ознаки "м'якої сили" Кремля можна помітити, якщо проаналізувати, "як подається інформація в цілій низці загальнонаціональних ЗМІ". "Якщо провести контент-аналіз, то картина вимальовується дуже невтішна", – сказав він.

Новини Тука розкрив підлі методи російської пропаганди проти України

"Наприклад, нещодавно сайт "Миротворець" виклав результати контент-аналізу того, як подається інформація на телеканалі "1+1". Показано, як здійснюється маніпуляція суспільною свідомістю", – нагадав волонтер.

Оскільки, на його думку, в Україні "немає ані розуміння, ані об'єктивної оцінки реальності", "залишається тільки на громадських засадах доносити те, в якому інформаційному середовищі ми всі живемо".

Як писав OBOZREVATEL, раніше донецький блогер Макс Баринов повідомив про те, що всі шість друкованих ЗМІ, які виходять у "ДНР", видаються в друкарні російського міста Ростов-на-Дону і ведуть убивчу пропаганду проти України. Георгій Тука оцінив цю проблему як архіважливу і попередив про наслідки.

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