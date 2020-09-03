Володимир Путін звинуватив свободівця в замаху в Хмельницькому. Відео

У Хмельницькому стріляли в ексзаступника голови управління ЖКГ міськради та колишнього радника мера міста Володимира Путіна.

За словами самого потерпілого, стрільцем був член ВО "Свобода" Олександр Сіротін, передає НГП.

"Сьогодні (3 вересня. – Ред.) вранці заїхав на вулицю Панаса Мирного, 14/1Б в Хмельницькому, де випадково зустрів машину Олександра Сіротіна. Він зупинився, опустив вікно в машині і почав зі мною сваритися. Потім дістав пістолет, вистріливши в мій бік. Я встиг прикритися рукою, але куля пролетіла над лобовим склом моєї машини", – розповів колишній чиновник.

Путін додав, що після пострілу Сіротін утік із місця події. Поліція, що прибула на місце НП, встановила, що постріл було здійснено із спецзасобу для відстрілу гумових куль.

Володимир Путін

"Особисто знайомий із Сіротіним кілька років, але у нас зараз неприязні стосунки. Протягом останніх трьох років я з ним не спілкувався", – повідомив Путін.

Начальник міського відділу поліції Василь Птащук повідомив, що за цим фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 КК ("Хуліганство"). Санкція цієї статті передбачає тюремний термін – від трьох до семи років.

Зазначається, що обох учасників конфлікту доправили у відділення поліції для надання всіх пояснень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Хмельницькій області восьмирічний хлопчик вистрілив сестрі в око.