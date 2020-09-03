Володимир Путін звинуватив 'свободівця' у замаху в Хмельницькому. Відео

У Хмельницькому стріляли у Володимира Путіна. Нацполіція України

У Хмельницькому стріляли в ексзаступника голови управління ЖКГ міськради та колишнього радника мера міста Володимира Путіна.

За словами самого потерпілого, стрільцем був член ВО "Свобода" Олександр Сіротін, передає НГП.

"Сьогодні (3 вересня – Ред.) вранці заїхав на вулицю Панаса Мирного, 14/1Б в Хмельницькому, де випадково зустрів машину Олександра Сіротині. Він зупинився, відкрив вікно в машині і почав зі мною сваритися. Потім дістав пістолет, вистріливши в мою сторону. Я встиг прикритися рукою, але куля пролетіла над лобовим склом моєї машини ", – розповів колишній чиновник.

Путін додав, що після пострілу Сіротін втік з місця події. Поліція, що прибула на місце НП, встановила, що постріл був здійснений із спецзасобу для відстрілу гумових куль.

Володимир Путін

"Особисто знайомий з Сіротіним декілька років, але у нас зараз неприязні стосунки. Протягом останніх трьох років я з ним не спілкувався", – повідомив Путін.

Начальник міського відділу поліції Василь Птащук повідомив, що за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст 296 КК ( "Хуліганство"). Санкція цієї статті передбачає тюремний термін – від трьох до семи років.

Відзначається, що обох учасників конфлікту доставили у відділення поліції для надання всіх пояснень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Хмельницькій області восьмирічний хлопчик вистрілив сестрі в око.

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